U Dinamu su vidjeli da ovako više ne može, nakon ovog poteza više ništa neće biti isto

Autor: Andrija Kačić Karlin

U subotu Dinamo na maksimirskom travnjaku čeka Slaven Belupo. Dan kasnije Hajduk ide u Goricu. Tu su najzanimljivije utakmice osmog kola našeg prvenstva. Trenutno, Hajduk ima pet bodova više od Dinama, samo zagrebačka momčad ima utakmicu manje.

Dakle, ništa nije riješeno u našoj ligi, pa niti ne može nakon tek nekoliko odigranih kola. Ispočetka je Dinamo nizao razočaranja, a Hajduk je s pet pobjeda zapao u euforiju. I onda je kao po ”Murphyjevom zakonu” sve pokvario kada je posao izgledao najlakši.

Poraz protiv skromne Istre na domaćem Poljudu šokirao je navijače, ali i razotkrio sve mane igračkog kadra kojeg Hajduk posjeduje. Hajduk je serijom od pet pobjeda uistinu pokazao svoje ambicije, ali baš da je pokazao neku moć i superiornost, nismo baš sigurni. Debakl protiv Istre bio je baš pljuska vlastitim navijačima.





Hajduk mora nastaviti s pobjedama

Takve se stvari događaju, no Hajduku prečesto. U idealnoj poziciji se strovaliti protiv apsolutnog autsajdera.

Istovremeno, u Dinamu su vidjeli da je ‘vrag odnio šalu’. Odmak Hajduka i krah u europskim kvalifikacijama, jer cilj je bio najmanje Europska liga, natjerali su upravu da poseže za igračima od kojih su se nedavno u suzama opraštalo. Upravo tako treba gledati na povratak Arijana Ademija iz Kine u Dinamo.

Pa, čovjek je otišao iz Zagreba prije samo pet mjeseci. Jest, osjetilo se da nedostaje modroj momčadi. No, o njegovom povratku nitko nije sanjao. No, kada je nikla ta ideja on je bio standardni član prve postave Beijing Gouana. Pa bi se moglo zaključiti da se možda nije navikao na život u Kini. Kažu da kada je došao u Zagreb na odmor da se sam ponudio Dinamu. A kako je situacija u momčadi bila alarmantna to su u upravi Dinama prionuli neočekivanom transferu. Što samo pokazuje nervozu i zabrinutost u Dinamu.

Pa se, eto, Ademija, može očekivati u momčadi Sergeja Jakirovića već u subotu protiv koprivničke momčadi. Ne treba isticati da je Dinamo u ovoj utakmici posvemašnji favorit.









A je li Hajduk isto veliki favorit u nedjeljnoj gostujućoj utakmici protiv Gorice? Momčadi koja je po Hajduk uvijek neugodna, a nekad je znala “bijelima” šokove raditi u serijama. Ako Hajduk doista želi konkurirati u borbi za naslov prvaka onda mu se kiksevi, kakav je bio protiv Istre, više ne smiju događati. A ne dobiti Goricu smatrao bi se također kiksom.









U Turopolju Hajduk “mora” pobijediti. Ako se to ne dogodi onda će se već govoriti o rezultatskoj krizi Hajduka. K tome, konačno će na klupi Hajduka biti trener Ivan Leko koji je odradio šest utakmica kazne zbog nakaradnog ponašanja u dvoboju Super kupa protiv Dinama na početku sezone.

Ajde, barem nam je prvenstvo zasad zanimljivo. Iznenađujućih rezultata bilo je napretek, očito svatko svakoga može pobijediti. Pa imamo nešto što dugo nismo imali, od kiksa strahuju i Zagrepčani protiv Koprivničana i Splićani protiv Turopoljaca. Nema labavo!