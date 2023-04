U DINAMU POSTAJU JAKO NERVOZNI! Računali na milijune, a sada bi sve moglo pasti u vodu

Još uvijek se ne zna kako će proći saga između bivšeg igrača Dinama, a trenutno Red Bull Leipziga Dania Olma i kluba, koji uskoro ulazi u zadnju godinu ugovora s Nijemcima.

Olmo ima veliku želju povratka u Barcelonu, iz koje je i došao u Dinamo, no problem predstavlja odšteta za Španjolca, koja je u ovoj situaciji puno pre visoka za Barcu.

Već se prije dalo naslutiti kako Dani neće produžiti ugovor s Leipzigom, a postoji velika vjerojatnost da će ga klub prodati onda na ljeto, kako ne bi 2024. godine otišao bez ikakve odštete.

No to je baš ono što čeka Barcelona, ali iz Red Bulla nisu baš toliko naivni pa su Olma stavili na tržište i čekaju ponude za ofenzivnog veznjaka.

Čekaju odluku

U Leipzigu već imaju problema s igračima koji mogu otići na ljeto bez odštete pa su iz kluba Olmu uputili ultimatum preko sportskog direktora, pišu iz Bilda.

“Izjavio je kako ne želi pristati na igračev zahtjev i čekati još mjesec dana, do kraja sezone u Bundesligi, kako bi Olmo u odnosu na (ne)uspjeh plasmana u Ligu prvaka produžio sa Leipzigom ili otišao ovog ljeta”, pišu Nijemci.

❗️ Dani Olmo would like to join FC Barcelona. @cfbayern #fcblive pic.twitter.com/Emj2a3e9qV

— barcacentre (@barcacentre) April 15, 2023