U AVIONU MALTRETIRALI TRUDNICU, NATJERALI JE NA SUZE! Popularni sportaš se požalio: ‘Na ruke i koljena je morala zbog tog nereda’

Neočekivana drama se ovih dana odvijala na jednom letu, a u središtu pažnje našla se trudna žena s malom djecom, s potezom osoblja u avionu koje je izazvalo osude njezinih najbližih. O svemu se prvi javio njezin suprug, a potom su krenule reakcije.

Priču koju je prošla njegova trudna draga s djecom približio je popularni sportaš Anthony Bass, bejzbolaš koji trenutno igra u Kanadi za Toronto Blue Jayse u MLB-u, u najjačoj svjetskoj ligi. Na Twitteru je objavio da su suprugu Sydney maltretirali tjerajući je da se u drugom stanju mora spustiti na ruke i koljena kako bi počistila kokice koje je slučajno po podu bacila mala kći.

“Netko iz osoblja na letu tjerao je trudnu ženu u 22 mjesecu trudnoće da na rukama i koljenima čisti nered koji je ostavila mala kći, a sve dok je bila na putu s pet godina i dvije godine starom djecom. Jel’ se to šalite?”, napisao je ljutiti sportaš u svojem ‘tvitu’.

The flight attendant @united just made my 22 week pregnant wife traveling with a 5 year old and 2 year old get on her hands and knees to pick up the popcorn mess by my youngest daughter. Are you kidding me?!?! pic.twitter.com/vLYyLyJC54

— Anthony Bass (@AnthonyBass52) April 16, 2023