TVRDOGLAVI MOSTARAC MOGAO JE MOŽDA VIŠE U KATRU! Koliko mržnje prema njemu, da se nije tako gadno zainatio, tko zna što bi sve napravio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svi se moramo složiti, najugodnije iznenađenje Svjetskog prvenstva u Kataru jest – Maroko. Bez premca. Ta je reprezentacija u nizu, krasnoj seriji, odigrala četiri izvrsne utakmice. Naposljetku, u osmini finala satrla i jednog od najvećeg favorita turnira, Španjolsku. Ako je već prolaz skupine za Marokance bio pothvat, onda je njihovo izbacivanje Španjolske u najmanju ruku i senzacija.

Silna je to moć, ponoviti ćemo, odigrati pet sjajnih utakmica u nizu. I niti u jednoj Marokanci da su napravili grešku. Impresionira za jednu afričku reprezentaciju igra s toliko zrelosti i s tako malo grešaka, ako ih je uopće i bilo.

Najviše zbog uspjeha Maroka možemo likovati i mi. U prvoj utakmici svjetske smotre Hrvati su, po sudu i vlastitih i svjetskih medija, zakazali protiv Marokanaca. Samo 0-0 bio je neuspjeh za Hrvatsku. A gle čuda, danas je to i za nas postao uspjeh. Eto, toliko se Maroko kasnije dokazao. A naš bod protiv Maroka postao je zlata vrijedan. Naknadno, ali nogomet piše zanimljive priče.





Čudesni Maroko

Baš u dvoboju protiv Hrvata vidjeli smo da je Maroko solidna momčad, prepuna tehnički potkovanih i tjelesno spremnih igrača. Oni su sve duele s našima odigrali muški, snažno, a u baratanju s loptom mnogi su ravni većini naših „vatrenih”.

A baš je ta utakmica Maroka protiv Španjolske i bila presudna za procjenu sposobnosti i mogućnosti, nadasve i kvalitete Maroka. Ako su u toj utakmici izdržali bez primljenog gola dalje ne moramo pričati. Taj podatak zorno svjedoči o ozbiljnosti i discipliniranost marokanske reprezentacije. Dakle, partije protiv nas, Kanađana i Belgijanaca nisu mogle biti slučajnosti ili niz sretnih okolnosti.

Nerijetko se ovih dana u medijima pojavljuje i bivši izbornik Maroka, nama dobro znani Bošnjak, Vahid Halilhodžić. On je odveo Maroko kroz kvalifikacije na svjetsku smotru. Usput se, na sebi svojstven način, posvađao s najboljim igračem, Ziyechom, i dobio „cipelu”. To „Vaha” nikako ne može oprostiti Savezu u Maroku. Ali, to mu se nije dogodilo prvi puta, nego treći puta. Halilhodžić je na svjetske smotre odveo i Obalu Bjelokosti i Japan, pa bi opet dobio „nogu”.

Podsjećamo, Halilhodžić je 2019. godine postao izbornik Maroka, suvereno je doveo marokansku reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, ali je imao problema u odnosima sa Ziyechom. Kojeg je i optužio da „izmišlja ozljede samo da ne bi igrao manje bitne utakmice”. A Ziyech je marokanski narodni junak, o njemu se pišu i pjesme. Tvrdoglavi Mostarac nije popustio ni za milimetar, ali nisu ni dužnosnici krovne marokanske nogometne kuće. I kada se Halilhodžić osjećao sigurnim uslijedio je otkaz. A on se nije mogao oporaviti, pa i sam tvrdi po svjetskim medijima „da od muke ne može gledati utakmice marokanske reprezentacije u Kataru”.

Opet, ako analiziramo što se dogodilo Halilhodžiću ne trebamo se previše čuditi. Koliko god to nama šokantno izgledalo, u zemljama Afrike i srednjeg istoka te su pojave sasvim uobičajene, Uostalom, isto se dogodilo i našem treneru Draganu Skočiću, koji je doveo Iran do Katara i dobio „cipelu”.

Maroko je došao na svjetsku smotru pun samopouzdanja. U toj reprezentaciji svi su bili uvjereni da se prolazi kroz skupinu, pa je i šef njihovog Saveza Abron unaprijed rezervirao smještaj i nakon natjecanja u skupini. Čovjek je bio vizionar.









No, i nakon dolaska u Katar zlopamtila kod Marokanaca su i dalje tvrdila da su se „odlaskom Halilhodžića svi spasili”. A predsjednik Saveza Abron mašući papirima o unaprijed rezerviranom smještaju govorio da „kako je atmosfera u reprezentaciji procvjetala otkako je Halilhodžić potjeran”.

Koliko mržnje prema bivšem izborniku! Mora da je sukob u svlačionici Maroka i u prostorijama Saveza bio strašan.

No, kada danas gledamo razlog sukoba, a riječ je o nogometašu Chelseaja Zyjechu onda je Halilhodžić definitivno pogriješio. On fakat jest najbolji pojedinac Maroka i na ovome prvenstvu se savršeno uklopio u discipliniranu igru svoje reprezentacije.









Što je najveći „forte” Maroka? Ispada da je to doista zločesti po Halilhodžića Ziyech. Ta marokanska zvijezda nije prototip današnjeg, suvremenog odličnog nogometaša, nije tipična zvijezda. Iako nije standardni član postave Chelseaja poput našeg Kovačića on je veliki igrač. Nemirnog duha, nepredvidiv, nalikuje na nogometaše sedamdesetih godina koji su zbog svoje nediscipline znali biti silno popularni. Češće je nekad igrao u Ajaxu gdje je bio isto odličan, uostalom priskrbio si je od tamo i transfer u Chelsea.

Rezultati Maroka na svjetskoj smotri samo su nastavak prethodnih dobrih utakmica, a sve to otkako je otkvačen Halilhodžić. Maroko je u Katar stigao sa statistikom koja je opominjala. A Dalić je to izgleda dobro proučio. I od tuda valjda hrvatski oprezan pristup utakmici s njima. Maroko u posljednjih pet utakmica prije prvenstva nije doživio poraz, a u zadnja četiri dvoboja nije primio pogodak. Ispada da su Hrvatijedini ispali pametni u dvobojima protiv Marokanaca.

Novi izbornik Maroka Regragui postavljen je dva mjeseca prije prvenstva. Znate li što je odmah učinio? Vratio je Ziyecha, a kraj njega stavio dobrog Hakimija iz PSG-a. Kojeg je Halilhodžić također znao nagaziti. Kako se zna da većina ostalih igrača nastupaju po europskim klubovima, makar ne redovito, tako je Regragui imao na raspolaganju svježu i odmornu momčad kojoj je trebalo usaditi vjeru u vlastitu snagu i disciplinu s kojom su nas opčinili u sve četiri dosadašnje utakmice.

Nisu Marokanci bili naivni, još dok je Halilhodžić bio relativno siguran na klupi Maroka i dok je još „trpio” Zyjecha – oni su Regraguija imali za alternativu. Taj je trener znao da će nakon prve greške Halilhodžića biti prvi izbor i stalno je pratio sve marokanske igrače. I one koje je preferirao „Vaha”, pa i one koje je zanemarivao.

Usput, Regragui je ove godine s Wydadom iz Casablance osvojio afričku Ligu prvaka i naslov prvaka Maroka. Tako si je podebljao pedigre. I čekao da Halilhodžić sam uprska stvar. To se i dogodilo i bilo bi sigurno nepravedno reći da je Regragui manje zaslužan od Halilhodžića za ovakav nastup Maroka na prvenstvu svijeta.

Moramo podsjetiti da je Maroko i na prošloj svjetskoj smotri u Rusiji bio tvrd orah za Španjolce. Naime, Španjolska ih u skupini nije dobila. A sad ih je izabrala nauštrb Hrvatske. Kakva amaterska greška! U Rusiji su potom minimalno, čak i nezasluženo izgubili od Portugala i Irana.

Dobar nogomet se odavno igra u Maroku. Još na davnom, Maradoninom svjetskom prvenstvu 1986. godine u Meksiku Maroko je bio odličan. Bili su prvi u svojoj skupini ispred Engleske, Poljske i Portugala. I u „knock-out” fazi su ispali su od Njemačke pruživši sjajan otpor. Njemačka je tada stigla do finala gdje je poražena u srazu s Argentinom. Sve je to tada rješavao sam samcat Maradona.

Maroko prijeti Hrvatima, opasna momčad, reprezentacija koja je već ušla u povijest afričkog nogometa. Neka ostane samo polufinale kao najbolji rezultat…