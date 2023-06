‘Tužno je da pričamo o ovakvoj temi, dajemo loš primjer djeci!’ Kovačić jasno rekao što misli i najavio Nizozemsku

Autor: Ivan Lukač

Na press konferenciji za medije nakon odlaska Marka Livaje iz kampa reprezentacije pred novinare je izašao Mateo Kovačić jedan od prvih koji je smirivao situaciju na Rujevici.

“Tužno je da pričamo o ovakvoj temi, a igramo jako bitnu utakmicu protiv Nizozemske. Tužan sam. Situcija je bila ružna, nisam mogao vjerovati što se događa jer bilo je puno djece, dajemo loš primjer djeci. Granice ponašanja moraju postojati za sve, za nas igrače, za stožer.. Moramo biti fokusirani na Ligu nacija i da sve napravimo za rezultat” komentirao je slučaj Livaja.

“Nije mi rekao. Ružna ponašanja ne bi se trebala događati u reprezentaciji, no od nas je to postalo normalno. Nisam znao da odlazi, to je bio šok za sve nas, ali događalo se već i prije, reprezentacija se izdizala iznad toga i igrala odlično.”





Problem s ozljedom

Dotaknuo se i mogućeg transfera: “Imam još godinu dana s Chelseajem. Sezona je bila jako loša, vidjeli ste i sami. Sve upućuje na to da ću nakon pet godina promijeniti sredinu, ali vidjet ćemo što će se desiti. City je vrhunska ekipa i zasluženo je u finalu Lige prvaka. To je to što imam reći. Ljeto je dugo, vidjet ćemo što će se dogoditi. U Chelseaju mi je fenomenalno. Obožavam grad i navijače i tu imam prelijepe uspomene. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Trenutno sam fokusiran samo na Hrvatsku i Ligu nacija.”

“Plan je bio jako lijep. Da posjetimo i pomolimo se s Papom. Desilo se to što se desilo, želimo mu brz i uspješan oporavak i da se vidimo idućom prilikom” o neodlasku kod pape Franje zbog operacije.

Lijepe riječi imao je o protivniku: “Imaju sjajni vezni red. To je talentirana i vrhunska ekipa. Imaju De Jonga, koji je po meni već godinama među najboljim veznim igračima na svijetu. Ne smijemo zaboraviti ni De Ligta.”

Puno igrača kreće put Bliskog istoka pa je medije zanimalo ima li ponuda za njega: “Nije mi ništa došlo. Malo je prerano, mislim da sam još u dobrim godinama za igrati u Europi. Neki su se odlučili za to, Saudijska liga se pojačava, svim igračima želim sreću…”

Našalio se i po pitanju gradnje novog stadiona u Zagrebu: “Lijepe vijesti. To bi bilo fenomenalno. Dok se to dogodi, neću se previše veseliti. Iz iskustva…”

O finalu Lige prvaka: “To je vrhunska utakmica. Jedva čekam da ju svi skupa tu gledamo i bodrimo našeg Broza. Siguran sam da ćemo uživati u velikom spektaklu. Uvijek bodrimo naše igrače, tako da navijam za Inter i Brozovića.”









Za kraj komentirao je svoju formu: “Imao sam problema s koljenom. Sigurno nisam na najboljoj razini, ali sada ozbiljno treniram s dečkima.”

Hrvatska nogometna reprezentacija pokušat će u Rotterdramu doći do svog prvog trofeja u povijesti. U polufinalu prvo moraju pobijediti domaćina Nizozemsku.









Početak priprema hrvatske reprezentacije za završni turnir Lige nacija u Nizozemskoj bio je obilježen sukobom Marka Livaje s dijelom navijača na riječkoj Rujevici, s uvredama koje su se mogle čuti na Livajin račun, a sve je na kraju rezultiralo odlaskom Livaje iz tabora reprezentacije.

“Ovo je reprezentacija, naš je slogan – ‘family’. Osuđujemo takve postupke prema hrvatskom igraču, pogotovo jer je bilo djece koja su došla gledati svoje idole. Želimo im biti uzori. Roditelji također trebaju pokazati kako se moraju ponašati”, rekao je Juranović pred novinarima.

S Turskom na Pampasu

Bek Union Berlina je dodao: “Bio sam u Hajduku pet godina, živio sam u Zagrebu i nikad nije bilo problema zbog toga kad bih se vratio kući. Nikad nisam imao takve probleme, ni kada sam igrao u Rijeci”.

Dok su svi nestrpljivi oko Lige nacije HNS je objavio informacije vezane uz kvalifikacije za EURO protiv Turske. Osim toga potvrđeno je da se finale kupa vraća u sistem na dvije utakmice.

“Izvršni odbor donio je odluku da će utakmica Europskih kvalifikacija za EURO 2024. između Hrvatske i Turske, zakazana za 12. listopada ove godine, biti odigrana na stadionu Opus Arena u Osijeku.” Više o tome pročitajte OVDJE.