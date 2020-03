TUŽNA VIJEST IZ MADRIDA! Od koronavirusa umro bivši predsjednik Reala Lorenzo Sanz

Kao da vijest iz Milana o tome da su legenda Milana, talijanskog i svjetskog nogometa Paolo Maldini i njegov mlađi sin Daniel zaraženi koronavirusom nije bila dovoljno loša, iz Madrida je stigla još gora informacija za nogomet i sport. Španjolski mediji javljaju da je od posljedica koronavirua preminuo bivši predsjednik Real Madrida Lorenzo Sanz.

Već je prije nekoliko dana zaprimljen u bolnicu u teškom stanju, nalazio se na intenzivnoj njezi u jednoj bolnici u Madridu, gdje su se liječnici borili za njegov život, a danas je izgubio životnu bitku. Da je zaražen koronavirusom liječnici su naslutili po tome što je u bolnicu primljen s visokom temperaturom. Testovi su i potvrdili da je jedan od najvećih predsjednika u povijesti Kraljevskog kluba zaražen koronavirusom koji je uz Italiju najviše poharao upravo Španjolsku.

Sanz je bio čelnik Reala između 1995. i 2000. godine, a u njegovom mandatu Kraljevski klub osvojio je dvije Lige prvaka. Prvu 1998. nakon posta dugog 32 godine i to pobjedom 1:0 u finalu protiv Juventusa. A drugi je stigao 2000. u španjolskom finalu protiv Valencie 3:0.

On je svojim dolaskom izgradio potpuno novu momčad u Realu, a trenerske uzde dao je velikom talijnskom stručnjaku Fabiju Capellu. Doveo je niz velikih imena, a najveća su Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Šuker i Predrag Mijatović.

Sanz je u Realu bio 15 godina. Najprije je od 1985. do 1995 kad je zasjeo u fotelju predsjednika. Na čelu kluba ga je naslijedio Florentino Perez.

