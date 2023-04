TUŽNA SUDBINA MJESTA KOJE JE PROSLAVILA LEGENDA, ‘SAMO 12 LJUDI JE OSTALO’! Selo žrtvovano zbog jednog projekta, gotovo sve će uništiti

Dok svijet već godinama prati njegovo zdravstveno stanje nakon što je doživio tešku nesreću na skijanju, ovih dana je Michael Schumacher ponovno u vijestima u svojoj Njemačkoj, ali ne govori se o njegovu zdravlju, o prognozama oporavka koje ostaju misterij i djeluju vrlo neizvjesno. U fokusu je umjesto toga mjesto koje je slavni prvak sa staza Formule 1 proslavio dok je odrastao, Kerpen u blizini Koelna, na njemačkom zapadu, s informacijama da u dolazećoj 2024. na red stiže i nova faza projekta u kojem će malo toga u tom mjestu ostati netaknuto.

Razlog zbog kojeg Kerpen stradava jest jedan tamošnji projekt, rudnik zbog kojeg će u dolazećoj godini mjesto biti gotovo u potpunosti uništeno uz nekoliko iznimki. Kako pišu tamošnji mediji, mali broj ljudi se do sada zadržao u Kerpenu, ima ih samo 12, a većinski napušteno selo će u dolazećem razdoblju biti žrtvovano gotovo do kraja zbog rudnika.

Za Schumachera i za njegovu suprugu Corinnu je Kerpen posebno mjesto jer su ondje zajedno živjeli rano u svojem braku, u zgradi koje više nema, a slavnom prvaku sa staza F1 selo je bitno i jer je ondje odrastao i kao vozač rastao u kartingu na tamošnjoj stazi. Pamti se i jedna priča Sebastiana Vettela, kasnijeg njemačkog majstora sa staza F1, kako se sa Schumacherom u Kerpenu susreo dok je bio mali, što je ostalo zabilježeno i na fotografiji.

The story of Michael Schumacher’s photo with little Sebastian Vettel in Kerpen, Germany 🥹❤️#Vettel #Schumacher #SV5 pic.twitter.com/XK7FAaJ56z

— Sebastian Vettel Updates (@ocsebvettel) March 8, 2023