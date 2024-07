Tužna sudbina hrvatskog velikana: Mučen je 20 godina i na kraju uništen

Autor: Ivan Lukač

“Zagreb te zove, razbi dosadu, Zagreb te zove, dođi na Zagrebov stadion” pjeva Prljavo kazalište na legendarnom albumu “Crno- bijeli svijet.” Zagrebov stadion ili Kranjčevićeva oduvijek je bila posebno mjesto u srcu svih Zagrepčana. Dinamo je oduvijek bio svetinja, ali NK Zagreb bio je simpatični obiteljski klub čijem su se uspjesima Zagrepčani radovali.

Pa je tako i taj derutni stadion u ulici pjesnika donio brojne uspomene, ali tko bi rekao prije 20 godina da će stadion nadživjeti klub. NK Zagreb bio je prvak Hrvatske 2002. godine, klub koji je godinama stvarao i razvijao mlade igrače, a danas je zakucan na niželigaški nogomet i na korak do smrti.

Grad Zagreb podnio je zagrebačkom Trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečaja nad NK Zagrebom zbog nešto više od 500.000 eura neplaćene naknade za korištenje Nogometnog centra Zagreb u Veslačkoj ulici. Sad se čeka rasplet, koji sigurno neće biti dobar po klub koji se više od 100 godina dičio svojim rezultatima i dosezima.

Nedodirljivi diktator

Jedan od, ako ne i glavni krivac sigurno je Dražen Medić. Čovjek koji je na čelu kluba već godinama i ponaša se poput rastrošnog nasljednika. On radi što hoće, za koje novce hoće i kada hoće. Klub je na umiranju, ali dok je Mediću dobro, to je najvažnije. Ne postoji način da ga skinu s vlasti, a on očito nema dovoljno srama da to i napravi.

Postoje dva Zagreba, jedan kojeg vodi Dražen Medić i onaj drugi u srcima veterana koji se okupljaju u maloj izbici u utrobi stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Ulici pjesnika gdje je Zagreb dekadama obitavao i ispisivao svoje dragocjene i slavne dane.