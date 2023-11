Tužna ispovijest velikog nogometaša: ‘Pio bih nekoliko dana do besvijesti’

Nogometaši s Otoka njeguju dvije tradicije, jedna je velika borbenost na terenu, a druga je ljubav prema alkoholu, u kojoj su mnogi znali i više nego pretjerati.

Primjera je mnoštvo, od Besta preko Gascoignea pa do Waynea Rooneya, kojeg mnogi smatraju za jednog od najboljih igrača Gordog Albiona svih vremena, a donedavno je bio i najbolji strijelac, dok ga nije skinuo Kane.

Rooney se kao i mnogi mladi nogometaši nije odmah snašao s velikim novcem i slavom te je počeo tražiti spas u boci, u koju je jako često znao zaviriti, po vlastitom priznanju.

Pio do besvijesti

Gostujući u podcastu koji vodi Rob Burrow, bivši engleski ragbi reprezentativac, Rooney se otvorio oko problema alkohola:

“Kada sam imao oko 20 godina, alkohol mi je služio za opuštanje, ali je došlo do toga da bih se samo povukao u sebe, zatvorio se u kuću na nekoliko dana i pio dok se ne bih onesvijestio.

Wayne Rooney has revealed he would drink alcohol until he passed out to cope with the pressures of professional football in his early 20s ⬇https://t.co/RBushVQxhR

— Sky News (@SkyNews) November 7, 2023