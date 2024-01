Tužna ispovijest slavnog trenera obišla je svijet: ‘U najboljem slučaju živjet ću još godinu dana’

Bivši izbornik engleske nogometne reprezentacije Sven-Göran Eriksson otkrio je za jednu švedsku radio postaju potresne detalje vezane uz vlastito zdravstveno stanje. Najavio je kako se njegov kraj približava.

Od ranije je poznato kako danas 75-godišnji Erikssen boluje od raka, a više ne radi kao trener jer mu zdravlje to ne dozvoljava.U bogatoj trenerskoj karijeri Eriksson je, između ostalih trenirao Romu, Fiorentinu, Benficu, Lazio i Manchester City, a vodio je između 2001. i 2006. godine i englesku reprezentaciju. Bio je za kormilom ‘Tri lava’ na jednom europskom i dva svjetska prvenstva.

“Svi znaju da sam bolestan i da nije dobro i svi pretpostavljaju da se radi o raku, što je istina. Ali moram se boriti sve dok mogu”, rekao je Eriksson za P1.

🚨 | Sven-Goran Eriksson reveals heartbreaking news that he has ‘at best a year’ to live after cancer diagnosis. pic.twitter.com/WhdWzo3Lrb

