TUZI NEMA MJESTA: Ako nam je pobjegla svjetska medalja ona europska, uskoro, u Splitu neće pobjeći

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naši su vaterpolisti zacijelo tužni. Ali, ne bi trebali biti. Još davno sjećamo se rečenice našeg najboljeg rukometaša svih vremena. Ivana Balića! Rekao je on svojedobno: ”Kad daš sve od sebe izgubiš – još uvijek si pobjednik”. Na ovome turniru svjetske smotre Hrvatska je osvojila četvrto mjesto. Realno, to je lijep domet. Medalja je bila blizu, a kao glavni razlog što se nije osvojila ipak bismo izdvojili – strah, tremu, nervozu i kod nekih igrača čak i početničku smotanost.

U reprezentaciji je puno novih igrača, mahom su to odlični momci i pravi sportski kadar. No, kada iskustvo zamijenite, a uvijek do toga dolazi, s novim igračima prije ili kasnije momčad vam u kriznim situacijama ne reagira kako biste željeli. To najbolje zna naš izbornik Ivica Tucak. Dočim je momčad protiv Srbije reagirala odlično čak i u kriznim momentima, već protiv Španjolske u polufinalu nije bilo isto.





Nije ni Grčka u dvoboju za treće mjesto bolja od Hrvatske, samo pogledajmo statistiku pa sagledajmo koliko je „zicera” Hrvatska zapucala. No, kada se lomio rezultat mnogi igrači kao da su prvi puta bili u plivalištu.

Evo ovako, cijelu utakmicu Hrvatska imala strašne probleme u situacijama s igračem više (samo pet golova iz 17 pokušaja), opet je do kraja bila u bliskom rezultatskom kontaktu s Grcima. Pogotovo nakon što je Marinić Kragić početkom zadnje dionice smanjio na 6-8. Imala je potom Hrvatska brojne, lijepe šanse doći na minus od jednog gola, ali sve je ostalo neiskorišteno. Nekih sedam-osam napada. Samo jedan gol zakuhao bi utakmicu, samo jedan gol je Hrvatima trebao. Nisu ga dočekali.

Ivica Tucak s pravom se može ljutiti i na sudački kriterij. Vaterpolo je oduvijek bio grub sport, sada je nikad grublji. Sude se prekršaji koji bi u javnom životu bili krimen za zatvor, u toj igri pomlađena Hrvatska momčad nije se snašla. Ni sada protiv Grka, ni dva dana ranije sa Španjolcima.

No, imamo dobru momčad, a u kolovozu i rujnu u Splitu je europska smotra. Valjda će nas kao domaćina tu suci bolje tretirati. Uostalom, vaterpolo osim što je grub sport slovi i kao igra unkojem sudački kriteriji imaju presudnu ulogu.

Pa, zaključimo na kraju ovako, ako nam je za dlaku izmakla svjetska medalja uvjereni smo da ćemo uskoro imati europsko odličje.