TURCI ŽELE ZLATKA DALIĆA POD SVAKU CIJENU: Turski velikan je kontaktirao izbornika i iznio mu svoje ambicije

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Čini se da je Zlatko Dalić nikad bliže odlasku sa klupe Vatrenih. Tijekom cijelog njegovog mandata se spominju brojni klubovi, ali čini se da je ponuda Trabzonspora najozbiljnija do sada.

Kako prenosi turski list Taka Gazeta , predsjednik Trabzonspora Ertugrul Dogan kontaktirao je hrvatskog izbornika za upražnjeno mjesto glavnog trenera.

Zatim, novinar Serkan Askin otkrio je informaciju da je Dogan preko FaceTimea kontaktirao Dalića i upoznao ga s brojnim projektima i ambicijama u Trabzonsporu.





Još dva Hrvata

Njegovo ime prvo je na popisu želja predsjednika, ali uz sve to i navijačima je on isključivo prva želja. Smatraju da je on zbog svojih rezultata jedini pravi izbor.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zlatko Dalic (@daliczlatko)









Slaven Bilić jedan je od kandidata za klupu aktualnog prvaka Trabzonspora, ali nije jedini. Osim njega, spominje se i ime Nenada Bjelice. Bilić je već vodio u Turskoj, momčad Bešiktiša.

Malo je vjerojatno da će Dalić prihvatiti ovu ponudu jer je već ranije odbijao veliki novac, puno puta je izjavio kako je sretan na klupi Hrvatske, a nedavno je produžio ugovor do 2026. godine, ali Turci se nadaju.