TUKU SE I ŽIVE NA RUBU OPASNOSTI, ALI BIT ĆE NABRIJANI NA HRVATE: Dinamo mora biti oprezan, imaju oni skrivenog aduta

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zadnje gostovanje večerašnjeg Dinamovog suparnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka nalikovalo je doslovce na – putujući cirkus. Ovaj klub, gotovo pa poluamaterski, ili poluprofesionalan, čiji je trener bivši Dinamov igrač Goce Sedloski eliminirao je u prethodnoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka gibraltarski Lincoln.

No, gostovanja na toj južnoj hridi Starog kontinenta bilo je po nogometaše Škudija nezapamćena avantura, s elementima opasnosti. Naime, ovaj klub nije bogat, nema novaca za iznajmljivanja posebnog prijevoza, primjerice čartera zrakoplovne linije. Oni na gostovanja idu najjeftinijim varijantama, redovnom linijama…

A iz Sjeverne Makedonije do Gibraltara nije lako doći… Još kada uprava kluba pošto-poto hoće uštedjeti, onda se dogodti to što se dogodilo.





Poluamateri, ali oprez!

Naravno, kod takve organizacije putovanja igrači se izmore, izgube svježinu, što se duže nalaze na putovanju to im i pada natjecateljska forma. Još kada suninovakve vrućine… S time da su dani godišnjih odmora, gužve su nesnosne, a živci tanašni…

Baš tako je i bilo nogometašima Škudija koji su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka eliminirali Lincoln iz Gibraltara. Nakon pobjede od 3:0 u Sjevernoj Makedoniji, Škupi je u uzvratu opasno visio te je ipak prošao dalje nakon poraza od 0:2.

Vremena za slavlje nije bilo, valjalo se vratiti natrag, a nakon utakmice uprava kluba nije igračima osigurala hotel. Nije se imalo gdje otići, pa iako zvuči nevjerojatno – noćenje je organizirano na plaži. Cijelih osam sati igrači su boravili, neki spavali, neki kartali a neki i razgovarali na lokalnoj pješćanoj plaži. Potom su ujutro otišli do Malage otkuda su redovnom linijom trebali prema Beču.

Hajde, to je nekako prošlo u redu . No, u Beču opet problemi, avioni kasne, čeka se let za Beograd, nije se imalo iznova gdje prenoćiti. Gužve su velike, hotele ne možete za toliko ljudi naći u pet minuta. I momčad opet nema gdje odspavati, pa se pribjeglo jedinom rješenju.

Cijela momčad spavala je, iliti boravila kroz noć u McDonaldsu koji radi 24 sata dnevno. Postoji čak i snimka tog događaja, čak i izgleda tužno. Sveukupno, Sedloski je sa svojim igračima u objektu tog lanca brze prehrane boravio čak desetak sati.

No, tu nije bio kraj.









Jer je i kasnio autobus koji ih je trebao prevesti s beogradske zračne luke Nikola Tesla do Sjeverne Makedonije.

No, i kada su se vratili kući nevolje s ovom momčadi nisu prestale. Dva igrača iz ove momčadi koja se „proslavila„ europskim putešestvijama propisno su premlaćeni u jednom skopskom noćnom klubu. Nigerijski napadač Sunday Adetunji (24) i senegalski stoper Faustin Senghor (28) stradali su u jednom od najpoznatijih mjesta za izlazak u Skoplju. Gađali su ih i bocama, zbog čega imaju masnice po licu, piše makedonski mediji.

K tome, igrači nisu smjeli biti vani poslije 22 sata dva dana prije puta u Zagreb. Na snazi je poseban režim po kojem moraju biti doma u tom trenu. Sundaya i Senghora navodno su prebili zaštitari noćnog kluba zbog nedoličnog ponašanja prema djevojkama. Trener Goce Sedloski zasigurno nije sretan s ovim vijestima, ali momci su se u nedjelju pojavili na treningu.









Biti će zanimljivo vidjeti hoće li večeras nastupiti u Zagrebu.

Još nešto, nadamo se da neće spavati na nekoj livadi kraj stadiona, nakon utakmice…