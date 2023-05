TUDORA GANJAJU I SELE, ‘UVIJEK SE O NJEMU PRIČA’! Velika prilika za Hrvata, pamti se jedan njegov bijeg

Igor Tudor je ove sezone obavio dobar posao na klupi Olympiquea iz Marseillea, a taj posao je prepoznat bez obzira na to što je zbog dva poraza Tudorove momčadi u posljednja tri kola u Francuskoj Lens odmaknuo u borbi za drugo mjesto i izravni plasman u jednu od skupina Lige prvaka.

Tudor će imati priliku za nastavak posla na klupi u Marseilleu, ali otvara se i druga opcija, ona koja bi hrvatskom treneru i bivšem reprezentativcu bila bliska s obzirom na to da bi ga objeručke dočekao torinski Juventus, kako tvrdi talijanski Tuttosport.

U priči o tome kako stoje stvari dok je neizvjestan nastavak suradnje s Massimilianom Allegrijem, sadašnjim trenerom Juvea, talijanski list spomenuo je Tudora.

“Ako dođe do promjene na klupi, uvijek je jedno ime o kojem se priča: Igor Tudor”, piše Tuttosport.

