TUDOR PAO NA VELODROMU! Manchester i Celtic do trofeja, Bayern pomeo Juranovićev Union

U nedjelju igrano je puno velikih derbija po europskim ligama, a u njima je nastupilo i dosta hrvatskih igrača, koji su imali polovičan uspjeh.

Tako je igran i jedan od londonskih derbija između Tottenhama i Chelsea, koji su spursi riješili u svoju korist 2:0 i time produbili krizu momčadi našeg Kovačića. Od naših igrača Mateo nije ni konkurirao za utakmicu, dok je Ivan Perišić ostao na klupi. Strijelci za pobjedu spursa bili su Oliver Skipp i Herry Kean.

I dok Chelsea pada Manchester United se diže pa su tako igrači Ten Haga osvojili prvi trofej nakon 2017. godine, ponovno Liga kup, gdje su u finalu bio bolji od Newcastela 2:0, a za pobjedu na Wembleyu zabili su Casemiro i Botman koji je zabio autogol.

Celticu Liga kup

Nogometaši Celtica obranili su naslov pobjednika škotskog Liga kupa, kada su u finalu igranom na Hampden Parku pobijedili velike suparnike Rangers s 2:1. Od naših igrača igrali su i Barišić i Čolak za poražene, a Rangersima je presudio s dva gola Kyogo Furuhashi.

