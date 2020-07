Tudor najavio jadranski derbi: ‘Očekujem svoju prvu pobjedu protiv Rijeke’

Autor: Nino Matić

Hajduk sutra u predposljednjem kolu dočekuje u Jadranskom derbiju Rijeku na Poljudu(21.05). Nažalost izostat će atmosfera koja je uvijek krasila ove utakmice jer će Hajduk zbog kazne ponovno igrati bez prisustva navijača. Hajduk se trenutno na petom mjestu, s bodom manje od četvrtoplasirane Rijeke. Utakmiu bijeli dočekuju nakon velike pobjede u Maksimiru protiv Dinama.

“Atmosfera je bolja nego prije pobjede protiv Dinama. To je bila doza samopouzdanja za igrače, to se osjetilo na svim treninzima tijekom tjedna. Atmosfera je dobra, kao i energija. Nadam se da ćemo sutra biti dobri” – rekao je trener Hajduka Igor Tudor u najavi utakmice.

O Rijeci je Tudor istaknuo: “Imaju kvalitetne pojedince i već uigranu formaciju 3-5-2. Nezgodni su, dobri, kvalitetni. Očekujemo dobru utakmicu”.

Je li pobjeda u Maksimiru dobra za postavljanje temelja za momčad za iduću sezonu koja starta jako brzo?

“Svaka je pobjeda važna sama po sebi i ja je uvijek gledam tako, a tako bi trebalo uvijek biti u sportu. Da se svaka utakmica priprema na isti način, nevezano za stanje na ljestvici i jačinu protivnika. To bi trebao biti osnovni postulat sporta, da se svakoj utakmici prilazi na isti način, s jednakom motivacijom”.

U momčad Rijeke vraća se Franko Andriješević, bivši Hajdukov igrač. Koja riječ o njemu?

“On je kvalitetan igrač koji godinama igra dosta dobro u HNL-u, koristi svoju najveću prednost a to je ubacivanje iz drugog plana. Osjeća gol, trebat ćemo jako paziti na njega”, kazao je Tudor o jednom o najopasnijih igrača Rijeke.

Je li Čuić potencijal kakav je u njegovim godinama bio Mario Pašalić?

“Da bude i približno dobar kao Mario Pašalić imao bi fantastičnu karijeru. Pašta je igrač koji igra Ligu prvaka, i ima bitnu ulogu u Atalanti. Mario je postao igrač za prvih 11 hrvatske reprezentacije, a Čuić ima dvije utakmice u HNL-u. Ogroman je put ispred njega. Sličnosti ima, po poziciji na kojoj igraju, karakteru, spoj dobre glave i glave na ramenima. Ovo ostalo ne usudim se govoriti jer ne poznajem dovoljno Marija Čuića da bih rekao dokle može doći. Dobro je krenuo, a svim mladim momcima je bitno da ostanu na zemlji i da kvalitete iskoriste na maksimumu. One se najbolje iskoriste ako je glava na mjestu i ako se ne mijenjaju nakon jedne-dvije utakmice. Ali, i to je kvaliteta koja se nalazi između dva uha, to je kvaliteta broj jedan. Svim mladima upravo to ističem”.

Ostaje li se u formaciji s četvoricom u obrani koja se u Maksimiru pokazala odličnim rješenjem?

“Nećemo o sustavu da ne pomognemo protivničkom treneru”, ne želi otkrivati karte Tudor.

Koja je najbolja pozicija za Caktaša?

“On treba biti blizu golu, ali njegova kvaliteta da može igrati na više pozicija je nešto ekstra. On je lider, ne samo svojim golovima nego i s dobrim radom na treninzima.

Još čekate na prvu pobjedu protiv Rijeke?

“Nadam se da će biti sutra, poželio je Tudor.

Iako neće biit publike očekuje se pravi derbi, Rijeka je nanizača dvije pobjede. Kakvu utakmicu očekujete?

“Mislim da bi mogla biti dobra utakmica i naša pobjeda – zaključio je Tudor u najavi još jednog jadranskog derbija.