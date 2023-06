TUDOR NAGLO NESTAO, NIJE HTIO PRIČATI! Uskočio pomoćnik Hrvat, a novinar ‘provalio’ bivšeg Vatrenog

Igor Tudor nije imao dobar završetak puta na klupi Olympiquea iz Marseillea. Na oproštaju od kluba s juga Francuske, nekadašnji hrvatski reprezentativac završio je ovu trenersku epizodu gostujućim porazom od Ajaccija na Korzici, a poslije utakmice, nije dao uobičajenu izjavu pred novinarima.

Umjesto Tudora, pričao je njegov pomoćnik Hari Vukas, dok je novinar tamošnjeg Amazon Primea ‘provalio’ što se dogodilo s glavnim trenerom Olympiquea. Bivši Vatreni išao je jesti sushi u blizini klupskog autobusa, navodno ljutit nakon poraza.

Nije to bio sretan kraj, ali za utjehu, poraz na Korzici nije promijenio ništa bitno s obzirom na to da je Olympique ranije već imao osigurano treće mjesto koje donosi kvalifikaciju za Ligu prvaka u sljedećoj sezoni. Klub iz Marseillea krenut će u trećem pretkolu.

🚨🚨🚨| BREAKING: Igor Tudor will not be appearing in front of the press. He is angry & has gone off to eat sushi near the Marseille bus. [@PVSportFR] #TeamOM pic.twitter.com/bBDUIEJF67

— News OM 🇬🇧 (@NewsMarseille_) June 3, 2023