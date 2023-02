TUDOR IZBACIO PSG, LOVREN HEROJ LYONA! Modrić promašio penal, Real u finalu klupskog SP-a

Real Madrid plasirao se bez problema u finale Svjetskog klupskog prvenstva, pobijedivši u Rabatu afričkog doprvaka Al Ahlyja iz Kaira s laganih 4:1.

Luka Modrić odigrao je do pete minute sudačke nadoknade, a na ovoj utakmici po tko zna koji put pokazao je kako magija u njegovim nogama ne nestaje.

Real je poveo golom Viniciusa u 42. minuti, a na 2:0 povisio je Valverde u 47. minuti, Akciju za 2:o poveo je Luka okomitom loptom prema Rodrygu, čiji je šut obranio golman Egipćana, da bi Valverde odbijanac pospremio u mrežu. Al Ahlyju je preko Ali Maaloul smanjio na 2:1 u 64. minuti iz penala, a Modrić je mogao do zgoditka u 87. minuti, ali njegov udarac s bijele točke obranio je Mohamed El Shenawy.

No Real je u završetku utakmice zabio još dva gola, prvo je Rodrygo zabio za 3:1, a na 4:1 povisio je Arribas u osmoj minuti sudačke nadoknade. Ovom pobjedom Real će u finalu igrati protiv saudijskog Al Hilala.

#ClubWC Final… THIS WAY ➡️@realmadrid's pursuit of their 5th #ClubWC trophy continues 🔥 pic.twitter.com/ioz7Gz1OFF

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023