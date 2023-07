Tuđmana su tamo otvoreno vrijeđali, ali Mamić im je na kraju napravio veću štetu nego Franjo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Tema je nepresušna. I stariji navijači se je danas drže kao pijan plota. A to je odnos pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana prema Hajduku. Koji je bio neminovno uvjetovan njegovom opčinjenošću Croatijom (Dinamom). On je bio zagriženi navijač, modrog kluba iz Maksimira i to mjere da se može reći da je baš vatreni druker.

Dinamo nije pratio iz dana u dan, nego iz sata u sat. Imao je svoje omiljene igrače, klupske djelatnike, novinare, a u svoje nogometno znanje nije dozvoljavao ni mrvicu sumnje. Bio je, iako je uvijek sjedio u svečanoj loži, zapravo – navijač s istočnog stajanja.

Ako ćemo pravo, zadnjih petnaestak-dvadesetak godina Dinamo je enormno uspješniji nego kad ga je Tuđman pratio, podržavao, pa i naređivao ustupke prema svome omiljenom klubu. Dinamu tada, zapravo, Croatiji nije nedostajalo niti meda i mlijeka.





Tuđmana oduševio Split na rivi

Ipak, u tom razdoblju uspješni je bio Hajduk. Splitski klub je bio i prvi prvak Hrvatske, u tom premijernom prvenstvu zagrebački omiljeni klub predsjednika bio je, vjerovali ili ne, tek peti…

Idemo dalje, dočim je Hrvatskom vladao predsjednik Franjom Tuđman Hajduk je igrao četvrtfinale lige prvaka protiv Ajaxa, tada najjačeg kluba u Europi i kasnijeg osvajača Lige prvaka. Bio je to jedan od najvećih hrvatskih klupskih uspjeha u povijesti, da se razumijemo.

Ipak, u Splitu je Tuđman uvijek bio vrijeđan s tribina. Mnogi su to namjeravali koristiti u političke svrhe, makar je prije istina da je bio vrijeđan kao navijač suparničkog, konkurentnog i i opasnog kluba po Hajdukove ambicije. Bilo je to i jako neugodnih situacija…

Rivalitet između nogometnog Zagreba i Splita početkom devedesetih je bio golem. I zdrav. Jest, Croatia je zacijelo bila protežirana, pa i već samom privatizacijom, unošenjem svježeg kapitala. Ali, nije se ni Hajduk dao. Nepodnošljivost je bila ekstremna. Iako je ta Croatia igrajući dvaput u Ligi prvaka ostavila dubok trag u maksimirskoj povijesti, nikako se to ime nije uspjelo nametnuti javnosti i navijačima.

Ljubav i strast predsjednika Franje Tuđmana prema nogometu, Dinamu, zapravo Croatiji bile je impresivna. Dolazio je na svaku utakmicu. Jednom je jedan Hajdukov navijač rekao televizijskim reporterima…

“Iako mi je užasno da zagrebački klub nosi ime Croatia, jer to ime može nositi samo naša reprezentacija, moram priznati da je lijepo vidjeti kakav je žestok navijač predsjednik Tuđman. Gledao sam na televiziji neku nebitnu utakmicu te Croatije i Zagreba. I netko je promašio veliku šansu za Dinamo, iliti Croatiju, a predsjednik se primio za glavu, držao je među rukama gotovo pola minute. Meni je to čak bilo i simpatično”.









Žestoki navijač

Neke utakmice Dinama i Hajduka su tada bile antologijske. I sve ih je posjećivao predsjednik Tuđman. Kao zagriženi navijač.

Da vam dočaramo koliko je Tuđman bio opsjednut Dinamom. Neposredno nakon oslobodilačke akcije ”Oluje„ predsjednik Tuđman imao je skup, govor na splitskoj rivi pred sto tisuća ljudi.

I svoj dugotrajni govor je zaključio pitanjem…









“Što želite da vam sada obećam”?

Narod je vikao na sav glas:

“Vukovar, Vukovar”!

Kada se skandiranje stišalo čulo se skandiranje:

“Neka Hajduk bude vječni prvak”

Tuđman se samo kiselo nasmiješio. Eto, toliki je on bio navijač.

Dva dana nakon posjeta Splitu, 28. kolovoza 1995., predsjednik Tuđman napisao je u svom dnevniku:

”U subotu 26. kolovoza, stavio sam točku na Oluju. Na moju inicijativu organizirali smo Vlak slobode Zagreb – Knin – Split. Ispraćaj iz Zagreba, doček u Karlovcu, Gospiću, Kninu i Splitu. Tisuće, deseci tisuća i napokon Split i više od sto tisuća ljudi! Usput u svim mjestima skupine sa zastavama ili razdragani ljudi. Govorio sam u svim tim mjestima. Split je nadvisio i ono oduševljenje koje sam doživio u Argentini i u Australiji”.

Zgodu s Hajdukom nije spomenuo.