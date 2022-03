TUĐMANA NIKAD OVAKO NITKO NIJE ŠOKIRAO: I opsovao je navodno, a nitko mu se to nije usudio reći…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neki vele da je to bila najveća se senzacija našeg nogometa. Mnogi misli da je to i danas najveći šok koji se zbio u našem nogometu. To je bio toliki mentalni udar na javnost hrvatskog nogometa da se priča kako je zbog te informacije čak i predsjednik Hrvatske, dr. Franjo Tuđman prvi puta glasno opsovao. inače, bio je čovjek koji nikad nije psovao. I ova priča naša je tema feljtona o velikim senzacijama hrvatskog sporta…

Krenimo redom. Dinamo je te 1998. godine predvođen Cicom Kranjčarom s klupe, prvi put u povijesti ušao u skupine Lige prvaka, ali je sezonu obilježio i debakl u Dugom Selu, u kup natjecanju. I Dinamo je ispočetka bio superioran, čak je poveo i s 2-0 svi su mislili da je gotovo.

I onda se dogodio antologijski preokret. Dugo Selo je zabilo tri gola, zavladala je panika, pa je očito moro pomagati i sudac. Sve skupa je to bilo smiješno za gledati. Sudac Martinović iz Osijeka je produžavao utakmicu gotovo sedam minuta kada je dosudio nepostojeći jedanaesterac. Mnogi tvrde da lopta nije ni bila u kaznenom prostoru, igrači Dugog Sela su na koljenima molili suca da preispita svoju odluku. Nije pomoglo.

Veliki šok na ‘istoku’

Loptu u ruke je uzeo Joško Jeličić i krenuo izvesti jedanaesterac. Tada je golman Igor Ištvanić postao dugoselski heroj, obranio je jedanaesterac. Dugo Selo je pobijedilo velikog zagrebačkog susjeda!

Za one koji se ne sjećaju te 1998. godine za Dinamo su, pod vodstvom Zlatka Kranjčara, u Dugom Selu igrali: Butina (Vasilj), Šarić, M. Cvitanović, Mladinić, Rukavina, Tokić, Bišćan, Šokota (J. Šimić), Viduka, Jeličić, Mikić.

„Takve se utakmice nikad ne zaboravljaju, a mislim da se više neće ni ponoviti, dogodi se jednom u tko zna koliko desetljeća ono što se nama dogodilo u Dugom Selu„, rekao je tadašnji branič Danijel Šarić. I pojasnio:

„Razlika u kvaliteti bila je tako velika, vodili smo s 2:0, a onda se dogodio preokret, nemoguće je u igri s takvim suparnikom primiti tri gola u drugom poluvremenu. Dogodi se svašta u kupu, zato je nogomet tako zanimljiv jer nikad ne znate što se može dogoditi. Ali ono je ipak bilo čudo. Mi smo tada igrali u Ligi prvaka, a u Dugo Selo smo došli i s dobrom momčadi„…

Hajde sad, to se dogodilo. Ali tek su se pojavili problemi. Na utakmici nije bio tadašnji predsjednik Zlatko Canjuga. Njemu su rezultat javili na telefon i on se grohotom smijao „neukusnoj i glupoj šali„. Navodno je rekao: ”Dobro da niste izgubili s 3-0„. No, kad je shvatio što se doista dogodilo tek su tada nastale njegove muke.

Predsjednik Hrvatske, dr. Franjo Tuđman bio je gorljivi navijač Dinama i zacijelo bi se i pojavio na utakmici u Dugom Selu da su tamo bile tribine s nekom malom ložom. Zlatko Canjuga u takvim slučjevima imao je obavezu javiti predsjedniku Tuđmanu kako je prošao Dinamo.

No, kako reći tu groznu informaciju, da je Dinamo u kupu ispao od Dugog sela nakon što je vodio 2-0. Pa, misliti će predsjednik da je poludio… I nije Canjuga nazvao predsjednika, dvojio se. No, Tuđman je bio nestrpljiv, sam je okrenuo broj Zlatka Canjuge…

I dakako, pitao ga je kako je bilo. Nije ni pretpostavljao da bi se moglo dogoditi to što se dogodilo. Canjuga je mucao, tražio je način da objasni debakl, a predsjednik je pojačao tom svog glada;

„Dobro, hoćete li mi reći konačno rezultat”?









Canjuga više nije ni mucao, samo je šutio…

„Zar vam nije dobro, što je”, sad je i predsjednik gubio strpljenje.

„Izgubili smo, ne mogu ni ja doći k sebi„, rekao je Canjuga.









„A jeste vi bili na utakmici„, uzvratio je Tuđman.

„Nisam„, rekao je Canjuga. Uostalom, nije ni običaj da se na takve utakmice protiv niželigaša pojavljuje predsjednik prvoligaša.

„Zbogom. Nije moguće. Ma nije istina. Pa to je nemoguće„, rekao je Tuđman, a i danas se tvrdi da je glasno opsovao.