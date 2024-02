Tuđman je zaprijetio Đokovićevom treneru da će ga poslati u vojsku, sve je zakuhala jedna osoba

Pokojni prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman zaista je obožavao igrati tenis. Igrao ga je još pedesetih godina dok je živio u Beogradu, uostalom ne samo da je kasnije bio i predsjednik cijelog Sportskog društva Partizan, nego je u tom hijerarhiji tog društva upravo i napredovao kroz igranje tenisa i dužnosničkim ulogama u tom sportu. No u ovoj temi bavimo se njegovim odnosom prema Suadu Rizvanbegoviću, kojeg je postavio za prvog čovjeka Hrvatskog teniskog saveza, ali onda je to dovelo do udaljavanja s obitelji Ivanišević…

Nakon osnutka hrvatske države, pa i nešto prije predsjednik Tuđman obožavao je igrati tenis, u parovima. Najprije mu je partner bio pokojni ministar obrane Gojko Šušak, kasnije znano tenisko ime koje je jedno vrijeme slovilo kao jedan od najvećih svjetski talenata. Bruno Orešar.

Predsjednik Tuđman i Orešar najčešće bi igrali protiv doktora Velimira Šimunića i Suada Rizvanbegovića. A Rizvanbegović je bio jedan od najvećih prijatelja predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana, kao i predsjednik tvrtke Croatia osiguranje. Koja je obilato sponzorirala hrvatski tenis, ali bi zbog nekih političkih odluka i prijepora te iste usluge znala i zaustaviti.

Svađa oko turnira

Upravo je Suad Rizvanbegović bio u središtu skandala nakon što je Goran Ivanišević u jednom trenutku rekao da više nikad neće nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Bio je to gadan cirkus, mnogi su ga zaboravili, a ima i onih koji ga još i danas prepričavaju.

Mnogi su Ivaniševićevu njegovu odluku tumačili kao posljedicu određenog sukoba zato „jer nije želio igrati tenis s Tuđmanom kao njegov kolega Bruno Orešar”. No, istina je bila posve drugačija. Sve se to dogodilo zbog svađe s predsjednikom Hrvatskog teniskog saveza, Suadom Rizvanbegovićem.

Sukob je počeo zbog nekih odluka Suada Rizvanbegovića koji je kao šef naše krovne teniske udruge iz Saveza izbacio Splićanina Željka Franulovića. Nešto kasnije, zbog ljutnje na taj čin ostavku u HTS-u podnio je i Goranov otac, Srđan Ivanišević.

Ivanišević napustio reprezentaciju

Inozemni mediji tada su pisali: „Goran Ivanišević napustio je hrvatsku Davis Cup reprezentaciju zbog neslaganja oko toga tko kontrolira tenis u zemlji”.









Konkretno, sukob je počeo oko ATP turnira u Zagrebu kojeg su organizirali Goran i Srđan Ivanišević i Željko Franulović. A

Croatia osiguranje bilo je glavni sponzor tog ATP turnira, a predsjednik osiguravajuće kuće je bio baš Rizvanbegović, no bio je i predsjednik samog Hrvatskog teniskog saveza.

Kako se u to vrijeme sve pitalo predsjednika Tuđmana, svađa Gorana Ivaniševića i Suada Rizvanbegovića nije mogla završiti drugačije nego kako je i završila. Što se, naime, dogodilo? Odjednom je turnir u Zagrebu otkazan i naglo premješten u Split. A direktor turnira bio je baš Goran Ivanišević. Trzavice su izgleda bile prevelike, jer Rizvanbegović ga baš nije ozbiljno doživio. A Gorana Ivaniševića je sve toliko povrijedilo da je rekao „kako više nikad neće igrati za Hrvatsku dok tenis vodi Suad Rizvanbegović”.

Problem u Rizvanbegoviću

Moramo znati točan slijed događaja. Pa se kasnije pristupilo pregovorima i medijaciji u samim predsjedničkim dvobrima. I otac i sin Ivanišević išli su do predsjednika Franje Tuđmana, strastvenog ljubitelja tenisa, namjeravali su ga zamoliti da intervenira u njihovom sukobu s Rizvanbegovićem zbog zagrebačkog turnira…









Tuđman se ipak, ma bez odveć krzmanja, priklonio svom prijatelju Rizvanbegoviću. Molbe Ivaniševićevih nisu uslišene, a neki su čak pisali da je Goranu Ivaniševiću čak i došla prijetnja „da će biti pozvan u vojsku”.

Danas se točno zna. Odluka da se Croatia osiguranja više ne ponaša pokroviteljski prema zagrebačkom turniru donio je sam Suad Rizvanbegović. To mu, ponavljamo, nije bilo teško, jer je bio i predsjednik Saveza i direktor osiguravajuće tvrtke u državnom vlasništvu. Nakon smrti predsjednika Tuđmana tek je jednom objasnio. Ili pokušao objasniti…

“Financijski izvještaj za prvi turnir 1996. nije bio čist i ja sam im napomenuo da želim čist račun. Nagodinu, u financijskom izvještaju opet se pojavljuju troškovi za licencu, što je bilo nemoguće. Bio sam toliko ljut da sam rekao:

“Nakon ovoga, turnira u Zagrebu više biti neće! Otišli su na razgovor kod predsjednika i tražili da me smijeni. Goran Ivanišević zaprijetio je da više neće igrati za Davis Cup reprezentaciju. Predsjednik im je samo rekao ‘Van!’ I pokazao prema vratima. Goran nakon toga faktički nije više igrao za reprezentaciju. Turnir se više nije igrao u Zagrebu, otišao je u Split. A taj turnir u Splitu je potpomagao Gojko Šušak s kojim nisam bio dobar, nije me volio”.