(VIDEO) ŠOKANTNA ZAVRŠNICA ZA KOVAČA I OPRAŠTAJ OD TITULE! Imao igrača više, a onda se u 89. minuti dogodilo nešto nevjerojatno

Autor: F.F

Niko Kovač i Monaco jučer su igrali možda i najbitniju utakmicu sezone. Na svom su terenu ugostili Lyon te su pobjedom mogli ostati na tri boda zaostatka za prvim Lilleom.

U posljednja tri kola tako je Kovač s Monacom mogao biti u trci za naslov, a veći dio utakmice izgledalo je kao da će i biti. No, onda se desilo nešto nevjerojatno za Kovačevu momčad.

Monaco dolazi u vodstvo preko Kevina Vollanda u 25. minuti te se na predah ide s vodstvom kluba iz Kneževine.

U drugom poluvremenu totalna ludnica

Drugo poluvrijeme bilo je iznimno sadržajno. Počelo je sve u 57. minuti kada je za Lyon poravnao Memphis Depay, a u 70. minuti problemi za goste. Drugi žuti karton zaradio je Caqueret i kada se činilo kako sve ide na mlin Kovačeve momčad još jedan šok. U 77. minuti Marcelo dovodi Lyon u vodstvo na asistenciju Memphisa.

Monaco do izjednačenja dolazi u 86. minuti kada je iz kaznenog udarca precizan Wissam Ben Yedder, no taj je rezultat stajao svega tri minute. Kovačeve snove o naslovu srušio je Rayan Cherki, igrač koji je na teren ušao samo minutu ranije. No, tu nije bio kraj ludnici! Kraj utakmice rezultirao je masovnom tučom igrača tako da su četvorica pocrvenila! Isključeni su bili Pietro Pellegri i WIllem Geubbels iz Monaca te Mattia De Sciglio i Marcelo iz gostujuće momčadi

Monaco je ostao na trećem mjestu ljestvice s pet bodova zaostatka za vodećim Lilleom koji ima 76 bodova. Drugi je PSG s bodom manje, a iza Kovačeve momčadi je Lyon sa 70 bodova.