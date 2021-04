TUCHEL JE HTIO JOŠ JEDAN POGODAK, ZIDANE PORUČIO: ‘Napatili smo se!’

Real Madrid i Chelsea odigrali su 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Chelsea je poveo preko Christiana Pulišića, a remi je Realu donio Karim Benzema prekrasnom reakcijom u šesnaestercu gostiju.

Chelsea je u prvom poluvremenu izgledao puno bolje od Reala, ali iskusni Kraljevi su se uspjeli posložiti i odigrati solidan drugi dio utakmice.

Thomas Tuchel smatra kak je Chelsea trebao slaviti, dok je Zidane zadovoljan remijem nakon teškog početka utakmice.

Njemački strateg na klupi londonskog kluba Thomas Tuchel nije bio zadovoljan završnicom svojih igrača:

“Odlično smo otvorili utakmicu, bili smo jako hrabri, ali nedostajala je preciznost u završnici. Kako smo igrali u prvom poluvremenu zaslužili smo pobjedu, trebali smo postići barem još jedan pogodak.”

Tuchel je jedini trener koji u Ligi prvaka nije izgubio od Reala, u pet susreta jednom je slavio te četiri puta remizirao. Pohvalio je svoje igrače i upozorio na gusti raspored:

“Nismo imali sreće kod njihovog pogotka. Poklonili smo im izjednačenje iz ničega. U nastavku utakmice se vidjelo da smo umorni, imali smo samo par dana da se oporavimo od teškog gostovanja kod West Hama. Razočaran sam što nismo pobijedili, ali ne smijemo izgubiti samopuzdanje”, zaključio je strateg Plavaca.

5 – Thomas Tuchel has faced Real Madrid more often without losing in the UEFA Champions League than against any other opponent (W1 D4) – in the competition’s history, he is the only manager to face Los Blancos as many as five times without ever losing. Elite. #UCL pic.twitter.com/QQGvAdKci0









— OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2021