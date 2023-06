Trudnu ju prevario, a sada se ispričava: Patetično pismo zvijezde: ‘Zauvijek mi’

Autor: Gordan Ivan Šojat

Neymaru ne ide baš najbolje ni na privatnom, a ni na poslovnom planu, Brazilac je na meti navijača PSG-a skoro cijelu ovu sezonu, a i ozljeda ga je udaljila od terena više od mjesec dana.

Tako je, kao i svaki Brazilac Neymar pohitao u domovinu liječiti ozljedu, a u njegovom slučaju to znači, bezgranični tulumi, na kojim se događa sve i svašta.

Zvijezda PSG je ranije u godini, na Valentinovo prevario svoju trudnu djevojku Brunu Biancardi, a Neymar je odlučio i javno joj se ispričati za prevaru, iako je portal ‘Em off’ donio drugačiju priču.





Zauvijek mi

Neymar je na svojem Instagram profilu Bruni napisao:

“Primijetio sam koliko si bila izložena, koliko si patila zbog svega ovoga i koliko želiš biti uz mene. I ja uz tebe. Pogriješio sam. Napravio sam grešku prema tebi”, piše Brazilac i nastavlja:

Neymar seemingly admits to cheating on his pregnant girlfriend Bruna Biancardi with public apology on Instagram. pic.twitter.com/nnbRt1M2Lc





— Pop Base (@PopBase) June 22, 2023

“Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu. Do žene o kojoj sam sanjao da će biti uz mene, majku mog djeteta. Bio je ovo udarac i za tvoju obitelj, koja je sada i moja obitelj. Došlo je do povrede intime u tako posebnom trenutku kao što je majčinstvo. Bru, već sam se ispričao za svoje greške, ali osjećam potrebu to napraviti i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga isprika treba biti javna”, nastavio je Neymar i zaključio:









“Ne mogu zamisliti da te nemam pored sebe. Ne znam hoće li ovo naše uspjeti, ali danas sam siguran da želim pokušati. Ljubav prema našoj bebi će pobijediti, a ljubav koju gajimo jedno prema drugom će nas ojačati. Zauvijek mi. Volim te.”