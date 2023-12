Trostruki olimpijac izboden na smrt: Pronađen je u autu, oglasio se predsjednik

Užasna vijest osvanula je posljednjeg dana kalendarske 2023. godine. Benjamin Kiplagat, atletičar koji je nastupio na trima Olimpijskim igrama, pronađen je mrtav u Keniji.

Prema navodima svjetskih medija, ovaj dugoprugaš je umro nasilnom smrću, izboden je navodno nožem u predjelu vrata i prsa, a pronađen je u automobilu u blizini Eldoreta. Bile su mu svega 34 godine.

Ubojstvo se navodno dogodilo u noći s 30. na 31. prosinca. Kenijska policija pokrenula je opsežnu istragu, a zasad nema informacija o potencijalnom krivcu ili krivcima.

JUST IN : Ugandan athlete Benjamin Kiplagat has been found dead in Kenya. Police has confirmed.#CroozeFMNews pic.twitter.com/w98JbxBHnS

— 91.2 Crooze FM (@912CroozeFM) December 31, 2023