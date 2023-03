TROGODIŠNJA CURICA OSTALA BEZ OCA! Poginuo je dvostruki europski prvak: ‘Dva puta su ga ranili, a on se vraćao’

Još jedna tužna vijest nažalost stiže iz Ukrajine. Hrabri Ukrajinac Maksim Galiničev (22) bio je europski juniorski prvak u boksu poginuo je u obrani svoje domovine pod ruskom agresijom.

Dva su ga puta ranili, on se dva puta vraćao na front. Osvojio je zlato na juniorskom Europskom prvenstvu 2017. i 2018. godine, a tad se natjecao i na ljetnim juniorskim Olimpijskim igrama.

Galiničev je izborio mjesto u seniorskoj reprezentaciji Ukrajine te je prošle godine trebao putovati na Europsko prvenstvo, no otkazao je izborniku sa željom da se nastaviti boriti za Ukrajinu.

Boxer a olympionik Maxim Galiničev narukoval do armády na jaře minulého roku krátce poté, co jeho vlast napadli Rusové. Kvůli obraně země odmítl účast na mistrovství Evropy. Padl ve věku 22 let.https://t.co/gtzeo9SR7d

