TRI DINAMOVCA U MOMČADI KOLA: UEFA nagradila fantastični Dinamo

UEFA je kao i ostatak nogometnog svijeta prepoznala fantastičnu predstavu Dinama protiv Tottenhama. Dinamo je slavio s 3:0, a Mislav Oršić je postigao hat-trick, što ga je dovelo do nagrade za igrača tjedna.

Osim što je Oršić i službeno najbolji igrač osmine finala Europa lige, u najboljoj momčadi kola prema UEFA-i našli su se Livaković i Theophile-Catherine.

Odabir za igrača tjedna bio je logičan jer je Oršić s tri pogotka poslao Tottenham kući bez četvrtfinala, a u najboljoj momčadi kola našli su se Dominik Livaković i Theophile-Catherine.

Livaković je na samom kraju produžetaka s nekoliko fantastičnih obrana spasio Modre i pokazao da spada u sam vrh nogometnih vratara.

Kevin Theophile-Catherine je u prvoj utakmici bio jedan od tragičara te je bio umiješan u oba pogotka Tottenhama. U uzvratu je suigračima i navijačima priuštio školu obrane u nogometu. Bio je na svakoj lopti te odigrao bez greške što mu je donijelo mjesto u najboljih jedanaest.

💫 Star performers from the round of 16 second legs 🔥@FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021