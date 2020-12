TRENERU HAJDUKA PREKIPJELO: ‘Kako sam mu to priopćio? Ništa posebno, ja sam trener i odlučujem’

Trener Hajduka Boro Primorac je nakon par loših utakmica odlučio s gola bilih maknuti Posavca i priliku dati Ljubiću u utakmici protiv Gorice.

Hajduk će tu utakmicu odigrati a nadaju se i pobijediti i za uspomenu na Voju Kačića, rekao je trener Hajduka Boro Primorac u najavi nedjeljne utakmice na pressici.

“Vojo Kačić je bio krasan čovjek i dobar trener, radio je uz Ivića, Poklepovića. Mene je trenirao. Želim da i zbog njega pobijedimo, zbog njegove obitelji. Pamtim ga i nosim u divnoj uspomeni. Imao je i posebnu odliku, uvijek bi našao dobrog golmana. Igrat ćemo i za njega.”, rekao je trener Hajduka te je najavio sutrašnji sraz,

“Na golu će biti Ljubić, on će braniti. Posavec? On ostaje s nama u grupi, ali na gol ide Ljubić. Kako sam to priopćio? Ništa posebno, ja sam trener i odlučujem, ja sastavljam tim. Neka se Posavec dobro odmori i probudi poslije Nove godine i da onda bude novi, drugačiji, bolji golman nego što je bio do sada.”, rekao je o dosadašnjem prvom golmanu strateg Hajduka.

O sastavu koji će istrčati Primorac je još nadodao:

“Vraća se u obranu Simić i očekujem da je učvrsti. Nadam se dobrom Simiću, jer u Varaždinu smo bez njega primali golove kroz sredinu obrane i to je bio najveći problem.”

O sutrašnjem protivniku Boro je rekao:

“Jest sada, ali nisu ni oni dva mjeseca dobili, bilo je stalno 1:1, 1:1, pa su izgubili od Slaven Belupa. Sad su opet goropadni.”

Dali su sad Osijeku četiri gola?

“Pa nije Bjelica namjestio igru da primi četiri gola, desi se to u nogometu, imaš loš dan, tako smo mi primili četiri gola od Varaždina, tako je Aston Villa pobijedila Liverpool 8:0.”, nije 8:0, nego 7:2. Desi se to u nogometu.”

Na pitanje što ako ne pobijedi Goricu Hajdukov trener je rekao:

“Ne gledam to tako, kad idem sjesti u avion, ne kažem što ako padne?! Gledajmo jednu po jednu utakmicu. Ajmo ovu pobijediti, pa ćemo dalje vidjeti.”

A teren, u kakvom je stanju igralište, travnjak?

“Ne mislim na to, kako nama, tako i njima. Bit će sigurno bolji nego u drugom poluvremenu protiv Rijeke.”, zaključio je Primorac.