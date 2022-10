‘TRENERI SU NAJVEĆI IDIOTI NA SVIJETU’: Ovaj je baš bio očajan, opet je predugo čekao na ključne poteze

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jednom je čuveni njemački trener nakon lavina kritika prema njemu i njegovoj momčadi, a riječ je o Hennesu Weisweileru, Nijemcu, rekao takvu rečenicu koje se boje i svi treneri današnjice. Pa i Dinamov Ante Čačić.

Za podsjetnik Hennes Weisweiler je kao trener osvojio velike naslove s klubovima Bundeslige, Borussijom Mönchengladbach i Kölnom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

S 11 naslova, osam sa zapadnonjemačkim klubovima, Weisweiler je bio jedan od najuspješnijih europskih trenera svog vremena. Njegov je utjecaj išao znatno dalje. Između 1957. i 1970. godine na Njemačkoj sportskoj akademiji u Kölnu, Weisweiler je bio odgovoran za obuku stotina trenera iz cijelog svijeta.





Ivanušec loš, Baturina predugo čekao

Također je bio poznat po tome što je razvio talente mnogih izvanrednih igrača, uključujući Güntera Netzera , Bertija Vogtsa , Juppa Heynckesa , Rainera Bonhofa , Allana Simonsena , Ulija Stielikea , Bernda Schustera i Pierrea Littbarskog…

Zašto njega spominjemo u priči, osvrtu nakon Dinamove 1-1 utakmice protiv Salzburga. Jer, zbog osrednje Dinamove partije slapovi kritika i naezadovoljstva sliti će, se prema treneru „modrih„ Anti Čačiću. Pa smo se nekako spontano sjetili jedne od najčuvenijih izjava Hennesa Weisweilera.

„Mi treneri smo stvarno najveći idioti u svijetu. Ali, mi smo i najbolje plaćeni idioti na svijetu„.

Još ni zora nakon utakmice nije svanula a po Čačiću se obrušio plavi navijački puk. Zamjeraju mu opet izrazito opreznu strategiju, prekasne izmjene, startnu momčad, slabu formu bitnih pojedinaca i nesklonost riziku. Opisuje ga se, a nije to lijepo, epitetima iz rečenice Weisweilera, ali uz sve epitete i kritike ima i zanimljivih razmišljanja. Nisu ni navijači glupi, niti su baš nogometno nestručni…

Nakon očajne partije Ivanušeca kojeg je u tek u 80. minuti zamijenio Baturina mnogi su primjetili: „U desetak minuta Baturina je napravio sto puta više od Ivanušeca„. Naravno, uz dodatak „što je čekao Čačić„?

Bruno Petković je iznova na tapeti, a kad je on meta onda je krivac i trener koji mu daje toliku minutažu. Spominje se Petkovića u smislu i da promijeni sport, „on se igra kao da je riječ o malom nogomet„. Za Ademija znamo da mu je forma u padu.









I slobodni smo reći da su pričuve iz 80. minute utakmice Bočkaj i Baturina za desetak minuta napravili mnogo. Pa, barem je bio neki pritisak, zgode, pa i vratnica iz slobodnog udarca Bočkaja. Sve prije toga u drugom dijelu bilo je u znaku Salzburga.

I da Dinamo nije imao jednog naročito raspoloženog igrača, a riječ je o Josipu Šutalu, moglo je ovo kud i kamo nepovoljnije završiti. Doslovce je momak spasio nakoliko matnih situacija, on, vratnica i Livaković zaslužni su za Dinamov bod.

I tako, uz primjedbe zašto Čačić tako (pre)kasno mijenja, a to je mučilo i dok je trenirao reprezentaciju, otvara se još jedno pitanje. A niklo je nakon obje utakmice Dinama i Salzburga?









Zar je Dinamo toliko energetski slabiji od Salzburga?

Od austrijske momčadi koja i više trči, pa taj njihov visok presing njihov je prepoznatljiv znak! Dinamo je u tom drugom zagrebačkom poluvremenu baš izgledao malaksalo i samo zbog te činjenice izmjene su se morale pokrenuti ranije, i masovnije. Pa, jadan Drmić koji je prvi ušao, sam umjesto Ademija, nije dobio niti jednu loptu dok nisu ušli u igru Bočkaj i Baturina.

Prošla je tek jedna četvrtina sezone a Dinamo ne može odigrati punih sat i pol u dobrom ritmuu utakmici koja mu znači sve ili ništa. To je već zabrinjavajuće. Otkad je Fifa zbog situacije s koronom dozvolila čak pet izmjena mnogi treneri su to dočekali kao bingo. Pa, možeš promijenit odjednom čak pola momčadi, ubrizgati novu krv, pojačati ritam. Pa, zato i utakmice, otkad je takvih masovnih izmjena, dobivaju na ritmu i energičnosti. Kod Dinama to, eto, nije slučaj.

U ovoj utakmici vidjeli smo ono što nismo željeli vidjeti. Salzburg se nadimao, pritom je Dinamo kopnio. I to je trajalo više od pola sata, neki od „modrih„ su od iscrpljenosti padali, gubili duele. A reakcije s klupe nije bilo. Ona zakašnjela kad je stigla ipak je nešto promijenila.

No, to sve sve moglo znati i unaprijed. Kako je rekao sjajan poznavatelj austrijskog nogometa, nekad i naš reprezentativac, danas trener, Nikola Jurčević: „Salzburg je pomno koncipirana momčad, prepuna snage mahom s momcima od 19 do 22 godine koji pucaju od snage„. Što reći, oni ne izgube ni protiv Chelseaja i Milana i Dinama dobiju jednom, zamalo i drugi puta.

To ne može biti slučajno, kao što sunce nikad ne izađe slučajno u dva ujutro. Ante Čačić je morao znati s koliko energije raspolaže Salzburg, pa je s onom svojom strujom morao bolje raspolagati. Bočkaj i Baturina su kao punjači prekasno aktivirani, a možda su morali biti i starteri.

No, vele da treneri imaju viziju i da su neskloni utjecajima sa strane. Sve to stoji, ali da imaju odgovornost to se valjda podrazumijeva. Dvaput da te navijači, a protiv istog suparnika, pljuju da si prekasno radio izmjene. I to nešto govori.

Što je ono rekao Weisweiler?