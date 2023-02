TRENER VATRENOG TRPI TEŠKE BOLOVE! Nakon smrti prijatelja novi udarac, javio se zabrinuti klub

Dok traje borba za europske pozicije u engleskom Premiershipu, jedan od kandidata za Ligu prvaka će u dolazećem razdoblju biti bez glavnog trenera zbog drame koju prolazi. Ivan Perišić i njegovi suigrači u Tottenhamu će se neko vrijeme morati snaći bez Antonija Contea jer 53-godišnji Talijan trpi bolove u želucu zbog koje mora na operaciju.

Kako je izvijestio londonski klub, riječ je o teškim bolovima, a otkriveno je da je problem nastao zbog upale žučnog mjehura. Zbog toga, Conteu će žučni mjehur morati biti izvađen operativnim zahvatom, a slijedi razdoblje oporavka prije nego će se moći vratiti na klupu.

Klub je na društvenim mrežama objavio zabrinjavajuće vijesti, a pritom je uputio i puno lijepih želja svojem treneru.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

Everyone at the Club wishes him well 💙 pic.twitter.com/h91LfV8lD9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023