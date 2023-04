TRENER REALA TRAŽI NOVE OPCIJE! ‘Iako je Modrić nedodirljiv, ne znači kako će igrat protiv Barce’

Izgleda kako počinju puhati neki novi vjetrovi u Realu iz Madrida, barem što se tiče do sad nedodirljivih Luke Modrića i Tonia Krossa.

Real je ove sezone na dobrom putu da izgubi titulu LaLige, u Ligi prvaka ide im za sada jako dobro, a preostaje još i Kup kralja, čija se uzvratna utakmica igra u Barceloni ovu srijedu od 21 sat.

Barca nosi prednost od 1:0 iz prve utakmice, a ostaje za vidjeti u kakvo će formaciji Carlo Ancelotti istrčati na Camp Nou, nakon zanimljive pressice prije utakmice.

Carlo Ancelotti: "Kroos and Modrić are untouchable but that doesn't mean that they are going to play tomorrow. There are many untouchables but then I have to choose an eleven. I have to think about the resources I have on the bench." pic.twitter.com/lSIFgbbQEI

