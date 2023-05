TRENER IZGUBIO POVJERENJE U BIVŠEG VATRENOG! Broji zadnje dane u velikanu

Nekadašnji član Vatrenih ove sezone nikako da pronađe pravu formu, a i kada je igrao bio je na meti kritike talijanskih medija, koji su često pucali otrovne strelice prema Anti Rebiću pa su jednom njegov nastup okarakterizirali kao ’50 nijansi promašaja’.

Ipak Rebić je imao dobar odnos s trenerom Stefanom Piolijem, koji je izgleda sad nepovratno narušen, a kako pišu Talijani, Milan je Rebića stavio na transfer listu.

“Trener Stefano Pioli dosad se mogao osloniti na Antu Rebića. Njihov odnos bio je odličan. No u posljednjih nekoliko tjedana hrvatski napadač promijenio je svoje ponašanje”, pišu iz Calciomercata i otkrivaju razlog:

“Na treninzima ne radi intenzitetom koji je dovoljno visok da bi trenera uvjerio da mora ostati u klubu. Zato se Pioli odlučuje na druge opcije”, piše Talijani.

Povratak u Bundesligu

Sportski direktor Milana Paolo Maldini već odlučio riješiti se Rebića u nadolazećem prijelaznom roku, a njegov agent se već počeo raspitivati kod zainteresiranih klubova.

