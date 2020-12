TRENER CIBONE NAKON VAŽNE POBJEDE: ‘Posvećujemo ovu pobjedu našem Mariću koji je dobio prinovu u obitelji i klub je dobio još jednog člana’

Trener Cibone Ivan Velić malo je odahnuo nakon pobjede vukova protiv FMP-a u ABA ligi 90:83 a trener Cibosa nije krio oduševljenje postignutim na presici nakon utakmice.

“Čestitke igračima, ovo je stvarno vrijedna pobjeda. U ovakvim utakmicama je bitno samo da se dobije. Mi smo je dobili i imali smo i taj umjetnički dojam. Igrali smo jako dobro, kontrolirali smo ritam igre cijelo vrijeme izuzev prvih pet minuta. Ovo je pobjeda tima. Novačić je vojnik koji me nikad nije izdao i s njim idem u rat uvijek. Posvećujemo ovu pobjedu našem Mariću koji je dobio prinovu u obitelji i klub je dobio još jednog člana, zato ova pobjeda ide za njega i njegovu obitelj!”, reko je Velić.

Cibona je igrala bez novih pojačanja i još par bitnih igrača.

“Tim više pobjeda dobiva na značaju. Igrali smo praktički bez prvog razigravača. Kad igramo kao ekipa moguće je onda i taj hendikep nadoknaditi. Kad nam se pridruže Reynolds i Planinić bit ćemo još kudikamo bolji u drugom dijelu prvenstva, u to sam siguran.”

Je li ovo Cibona kakvu biste i inače voljeli gledati?

“Pa sigurno, ali evo puno je tu bilo mijenjanja i preslagivanja, ali i zadnje dvije sezone smo nekako kretali lošije pa smo se stabilizirali i krenuli igrati bolje. Nadam se da će se to ponoviti i ove sezone.”

Ivan Novačić je nakon odlične partije izjavio:

“Ovo je bitna pobjeda za nas radi samopouzdanja. S nova 2 igrača ćemo biti još bolji u nastavku sezone. Danas sam iskočio ja, sutra će netko drugi. Ma zbilja mi je najbitnije samo da pobjeđujemo i nadam se da će biti još ovakvih utakmica. Znači nam ova pobjeda, treniramo jako puno i kad taj sav trud dođe na naplatu nema boljeg osjećaja.”

Vladimir Jovanović, trener FMP-a nakon utakmice je rekao:

“Čestitam ekipi Cibone na pobjedi. Znali smo da nećemo biti konstantni u utakmici, kao što je i bilo. Nismo imali natjecateljsku utakmicu više od mjesec dana. Ne samo to već praktički tek 5-6 dana treniramo skupa. To je sve ostavilo traga i to se vidjelo na utakmici. Imali smo neke svoje šanse, pogotovo u zadnjj četvrtini. Napravili smo neke greške u napadu, dozvolili najboljim šuterima, za koje smo znali da će pogoditi te trice. Obilježili smo Novačića za jednog od najboljih šutera gdje on nije trebao doći u poziciju da šutne, da zabije 7 trica i on je bio tu ključ i samopouzdanja i igre Cibone. U tom dijelu nisam zadovoljan, ali imam razumijevanja za svoj tim jer nije bilo lako igrati nakon mjesec dana.”, završio je Jovanović.