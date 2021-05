TRENER CHELSEA DAO NASLUTITI POVRATAK KOVAČIĆA: ‘Jako nam nedostaje Mateo, još uvijek se nadam da će biti na klupi’

Thomas Tuchel pokazao se kao vrlo isplativa investicija Chelsea, pošto je Nijemac doveo Bluese do polufinala Lige prvaka gdje imaju lijepe šanse protiv Reala, a u domaćem prvenstvu trenutno su četvrti dva boda iza Leicestera.

Chelsea je jučer upisao domaću pobjedu protiv Fulhama od 2:0 golovima Havertza, no unatoč dobroj igri svoje momčadi Thomas Tuchel je izjavio kako im jako fali Mateo Kovačić.

Podsjetimo, Mateo je sad već neko vrijeme odsutan s terena zbog ozljede, no svi se u nadaju kako će Kova u srijedu protiv Reala biti barem na klupi Chelsea.

Puni samopouzdanja

Tuchel je nakon utakmice bio zadovoljan pobjedom svoje momčadi:

“Imamo puno samopouzdanja jer jako dobro igramo”, započeo je Tuchel pa nastavio : “Danas je bilo komplicirano, radili smo puno promjena da prilagodimo momčad, ali smo ipak sve završili na najbolji način. Imali smo nekoliko teških trenutaka tijekom dvoboja, ali to je normalno protiv Fulhama”, rekao je Tuchel pa nastavio:

“Oni su jako kompliciran protivnik, malo su i podcijenjeni jer su pri dnu tablice, ali mi smo bili koncentrirani i odradili smo posao kako treba”, zadovoljan je bio Nijemac.

Nedostaje nam Mateo

Nakon apsolviranog Fulhama, Tuchel se okrenuo utakmici protiv Real za koju je rekao kako se nada da će se na klupu vratiti Mateo Kovačić.

“Sada moramo ići korak po korak, lovimo velike rezultate na više frontova i moramo biti pametni. Jako sam zadovoljan da smo ovako dobro odradili utakmicu koja nam je došla između dvije utakmice polufinala Lige prvaka”, rekao je trener Chelsea, pa naglasio nedostatak Kovačića u momčadi:

“Jako nam nedostaje Mateo Kovačić, još uvijek se nadam da će u srijedu biti na klupi, ali zasad patimo bez njega. On je jako kvalitetan igrač, nismo ista momčad bez njega”, zaključio je Tuchel.

Thomas Tuchel heaps praise on Mason Mount and insists the Chelsea star is 'the full package' after another stunning display in the Blues' routine Premier League win over Fulham. pic.twitter.com/esfaFYKRhe









