TREBAO JE MAMIĆU DONIJETI MILIJUNE! Na kraju je nesretnik završio kao radnik u skladištu!

Autor: Ivan Lukač

Nogometni kruh je težak i zahtjeva mnogo odricanja i truda da dospijete u profesionalce. Ipak, neki su došli do profesionalne razine, ali na kraju se odlučili za tzv. “obični” kruh.

Imao je Dinamo u ovom stoljeću broje promašaje koji su dovedeni kao veliko pojačanje i talent koji svijet još nikad nije vidio. Kada pokrenemo sive stanice na pamet nam pad Anderson Coste. Nekima će pak na pamet pasti Dodo, koji je osim po imenu ostao upamćen i po frizuri, ali ne i po igrama.

Bilo je tu još promašaja, ali većina njih je ostala u nogometu, ali ne i Patrice Kwedi. No, idemo redom. Kamerunac je bio predstavljen kao i svako pojačanje u eri Zdravka Mamića. Pompozno, velebeno puno hvalospjeva, ali dosta njih na kraju su se jedino i iskazali na predstavljaju. Kwedi je s 18 godina stigao u metropolu iz rodne zemlje i zaigrao u akademiji.





Teška nogometna sudbina

Što su skauti vidjeli u njemu? Nitko ne zna kakav je bio tada, ali možda je bio pojačanje koje eto da popuni broj pa ako uspije super. Bio je desni bek, ali znao je zaigrati i u vezi, a nakon godinu dana u akademiji poslan je u Inter na posudbu. I tu kreće serija posudbi.

Bio je Kwedi generacija Eduarda, Modrića i Ćorluke, ali na kraju nije uspio kao oni. On je nakon posudbe u Inter nastavio biti posuđivan po raznim klubovima. Nastupao je za: Pomorac Kostrena, Gooteborg, AGF, Karlovac, Novalja, Šibenik i još jednom Inter prije nego što je i službeno prestao biti igrač Dinama.

Bio je zatim standardan u Šibeniku jednu sezonu iako tamo nije ostao duže od tamo. Bila je tada i afera oko toga da je namjestio utakmice, ali nikada nije službeno proglašen krivim iako je priznao namještanje. Iz Šibenika ponovno stiže u zagrebačku okolicu. Prvo Zelina zatim Dugo Selo te kratka avantura u Slovačkoj, ali nije mogao bez Lijepe naše.

Dok je tažio klub Kwedi se zaposlio u jednom trgovačkom lancu i to u skladištu i tako zarađivao za svoj kruh:

“Za mene je sreća probuditi se ujutro i otići na posao. Osjećam se korisnim i to me ispunjava, a na radnom mjestu okružen sam odličnim ljudima i to mi je najvažnije. Bitno je da radim” rekao je tada.

Paralelno je tako radio i igrao nogomet doduše u nižim ligama. Tri godine je proveo u Sesvetama, a onda Dugo Selo i na kraju Sesvetski Kraljevac. Kwedi je tako daleko od blještavih karijera njegovih kolega s kojima je igrao u Dinamu. Život ga je odveo u drugom smjeru, ali zanimljivo ostao je u Hrvatskoj.









Zbog svoje priče, ali na kraju i solidnom broju nastupa po HNL travnjacima. Sigurno je jedan od HNL ikona i čovjek koji ima filmski život.