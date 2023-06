Kako je junak protiv Španjolske propao! Trebao je biti Dalićeva udarna igla, a onda je nestao

Autor: Andrija Kačić Karlin

Gdje je nestao taj mladić? Postoji li u nekim kombinacijama taj nekad izvanredan igrač, „vatreni„ koji je bio na svjetskoj smotri u Rusiji, a u jednoj utakmici zasjajio je poput meteora. U dvoboju Lige nacija 15. studenog 2018. godine na Maksimiru kada je postigao dva gola, pobjednički u sudačkoj nadoknadi. Bio je junak protiv Španjolske i zato ga se sjećamo ovom prilikom…

Pogađate o kome je riječ. O bivšem Dinamovom ponosu, Tinu Jedvaju koji je kasnije imao krasnih transfera. A danas ga uopće nema na nogometnom zemljovidu, znamo tek da je član Al Aina iz Ujedinjenih arapskih Emirata. Ali, ne igra uopće.

Pa, kako je moguća takva transformacija, od sjajnog talenta do nevidljivog igrača?





Junak protiv Španjolske!

Njegov otac Zdenko Jedvaj bivši je nogometaš koji je ponikao i nastupao za mostarski Velež da bi devedesetih nastupao za hrvatske klubove Rijeku, Segestu i Zagreb na obrambenim položajima.

Tin Jedvaj započeo je svoju seniorsku nogometnu karijeru 2013. godine u Dinamu gdje je došao iz omladinskog pogona. Debitirao je protiv Osijeka gdje je nastupio na mjestu stopera u paru s dugogodišnjim standardnim reprezentativcem Josipom Šimunićem. Svoj prvi pogodak za Dinamo postigao je protiv Cibalije.

U mlađim selekcijama ima nastupe u dobnim uzrastima: do 17, do 19 i do 21. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju do 17 godina nastupio je osam puta, za reprezentaciju do 19 sedam, a u tri navrata nastupio je i za momčad U21.

Zapravo je karijeru počeo u Kranjčevićevoj u Zagrebu. U mlađim uzrastima „pjesnika„ nastupao je od 2002. do 2005. godine da bi potom prešao u redove Dinama gdje je 2013. godine započeo i svoju seniorsku karijeru.

Jako brzo, Već u srpnju 2013. godine Jedvaj je iz zagrebačkog Dinama preselio u Romu koja ga je u lipnju iduće godine poslala na dvogodišnju posudbu u njemački Bayer Leverkusen koji ga je kupio po isteku posudbe. Pokazalo se da to nije bio potez za tada 18-godišnjaka koji je poslije samo 13 utakmica napustio Maksimir i preselio u talijansku metropolu.

U Bayeru se odmah nametnuo kao čest član udarne postave, premda se u nekoliko navrata borio s ozljedama. U ljeto 2019. godine otišao je na jednogodišnju posudbu u Augsburg. To se nije naigrao, pa je opet poslan na posudbu, sada u ruski Lokomotiv. Gdje se opet nije baš dokazao, pa ga je moskovski klub odaslao na još jednu posudbu u Al Ain. I zbog ozljeda i teškog povratka u formu jednostavno o njemu – vijesti nema.









A iskreno smo vjerovali da je hrvatska reprezentativna budućnost. Bio je član hrvatske A reprezentacije na Europskom prvenstvu 2016. godine u Francuskoj, a potom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Još davno, 4. rujna 2014. godine Jedvaj je prvi put nastupio za hrvatsku seniorsku nogometnu reprezentaciju, u Puli na stadionu Aldo Drosina, protiv Cipra. Imao je 18 godina i danas je još uvijek najmlađi debitant u hrvatskoj reprezentaciji.

A četiri godine kasnije u Zagrebu je sam razvalio Španjolsku, u briljantnoj partiji s dva gola.









Sada uopće nije u fokusu napeg izbornika Zlatka Dalića zbog manjka minutaže u gotovo svim klubovima za koje je nastupao. Jedno vrijeme se spominjao njegov povratak u Dinamo, što svakako ne bi bio loš potez, ali taj posao se nikad nije realizirao.