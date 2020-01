TREBA LI SE SLOVENAC UMIROVITI? Dončić novim triple-doubleom srušio još jedan rekord!

“Mladi” Slovenac u redovima Dallas Mavericksa, Luka Dončić prestao je oduševljavati fanove diljem svijeta.

Prestao – zato što je gledajući statistiku njegova igra izgubila faktor iznenađenja, pa kada kažete da je napravio triple – double u tome više nema ništa posebno jer je Dončić toliko puta pogodio koš preko pola igrališta, “slomio gležanj” protivničkom igraču, otišao preko 20, 30 ili 40 koševa, da ako namjeravate pisati ili govoriti o njegovim uspjesima kao iznenađujućim, vaš trud izgleda naprosto neiskren. Dakle, Luka Dončić je prestao oduševljavati fanove diljem svijeta, sada ćemo nadopuniti – u onoj mjeri u kojoj je oduševljavao kada ga još nismo poznavali. Informacija da je otišao preko 20 koševa jednaka je izvještaju o rotaciji Zemlje oko svoje osi.

U skladu s navedenim Luku više ne možemo smatrati mladim. Kako je rečeno, Dončić je u svojoj drugoj NBA sezoni. Lani je osvojio titulu koju NBA dodjeljuje najboljem novaku godine. To se baš i ne očekuje od bijelog igrača i to nauštrb domaćih momaka koje liga u određenoj mjeri protežira, dajući im vjetar u krila različitim vidovima promidžbe. Dončić je u svojoj prvoj NBA sezoni bio toliko dominantan na parketima da je pitanje rookijabilo rješeno davno prije proglašenja pobjednika. U konačnici ako postoji (a postoji) kronološka, biološka i trenažna dob, Luka je u košarkaškom smislu davno zagazio u punoljetnost. Njegova kronološka punoljetnost, ona “američka”, nalazi se odmah iza “kantuna”, u veljači ove godine.

U sinošnjoj pobjedi Dallasa protiv Sacramenta Dončić je još jednom ugradio sebe. Za 34 minute provedene u igri postigao je 25 koševa (8/18 iz igre, svih pet promašaja za tricu, slobodna bacanja 9/10), 15 skokova i 17 asistencija, što mu je rekord u asistencijama otkako je prije godinu i pol došao u NBA. Ovakav triple-double zabilježen je samo 11 puta otkako se igra najjača liga.

Dončić je tek deveti igrač u NBA povijesti koji je ostvario 25-15-15 triple-double na jednoj utakmici čime je ušao u impresivan i ekskluzivan klub:

Per @bball_ref , Luka Dončić just became the 9th player in history to record 25p-15r-15a in a single game.

Ovim učinkom Dončić je postavio dva NBA rekorda baš na račun svoje dobi – najmlađi je igrač u povijesti lige koji je ostvario triple-double s po 15 skokova i asistencija. Također je postao i najmlađi košarkaš najjače svjetske lige s triple-doubleom sa 17 asistencija.

– First 25-point, 15-rebound, 15-assist game in @dallasmavs franchise history

– Youngest player in @NBAHistory to record a triple-double with 15+ REB & 15+ AST

– Youngest player in NBA History to record a triple-double with 17+ AST

Luka Doncic x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JUDnlXEILP

— NBA.com/Stats (@nbastats) 16. siječnja 2020.