‘TRAŽIO SAM APAURIN, ALI NA KRAJU JE BITNO DA IDEMO DALJE’! ‘Ovaj dečko je bomba, on je motor naše momčadi!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Ilija, preko šezdeset godina ste u nogometu, Kada gledate ovakve utakmice, moramo vas to pitati, jel’ se vi nervirate. Ili sve uspijevate odgledati hladno, bez emocija”?

S tim pitanjem pokrenuli smo razgovor s Ilijom Lončarevićem, našim poznatim trenerom, namjeravajući od njega dobiti komentar hrvatskog prolaska skupine na svjetskoj smotri, koja je došla nakon dramatične 0-0 utakmice protiv Belgije?

„Biti ću vam iskren, a ne bi trebao. Tražio sam kući apaurin, nisam ga našao. A znam da ga negdje imam. Nebitno. Dakle, čim sam se nervirao to znači da sam jako sretan što smo prošli.”, kaže i nastavlja:





‘Najbolji svjetski stoper je Gvardiol’

“Čudim se da smo došli na kraju u tako nezgodne situacije, pa djelovalo je baš najvećim dijelom drugog poluvremena da držimo kontrolu utakmice. Ali, ovi belgijski igrači su još uvijek dobri, samo što nemaju tu nekdašnju kondiciju. Kada su se oni već sretno izvukli onda su krenuli na dugački posjed, sve samo da se lopta nekako dostavi do Lukakua.”, kaže i nastavlja:

“On bi trebao sve razgrnuti i dati gol. I činio je on to, samo ovo nije bio njegov dan. Vidio sam na televiziji da je Lukaku kasnije razbijao oko klupe onu ogradu. Teško i sam može shvatiti što je sve loše napravio. A kad je dobro napravio bio mu je tu Gvardiol.”

Je li partija Gvardiola zaista bila tako veličanstvena kao što sada već tvrde ne samo napi mediji, pitamo Lončarevića.

„Reći ću vam hrabro. On je u ovome trenutku najbolji svjetski stoper. Velite da ga Zoran Vulić, moj kolega, uspoređuje s Beckenbauerom. Hmmm… Beckenbauer nije bio stoper, on je bio half ili libero. I bio je fantastičan igrač. Pazite što ću vam sad reći. Gvardiol mnoge elemente nogometne igre već sada ima bolje nego što je Beckenbauer imao u zenitu svoje karijere. On je naša prava snaga. A ovaj rezultat protiv očajnički nastrojene Belgije mahom je njegova zasluga”.

Prolaz skupine je uvijek uspjeh, bez obzira kako se igralo?

„Uvijek je to uspjeh, ali ako hoćemo više momčad će se morati rekonstruirati. Imamo previše umornih igrača. Modrić je u visokim godinama, Brozović se potroši kao gorivo u autu. Kada njima ponestane sape otvaraju se pukotine. A imamo igrače koji ih mogu zamijeniti, pogotovo predkraj utakmice. I sada smo možda trebali ranije posegnuti za izmjenama, možda ne bi imali takve nevolje na kraju kod Livakovića”.









A taj poništeni nam jedanaesterac?

„Smatram to nepravednom metodologijom procjene. VAR se koristi na selektivni pristup. Prvo, radi se o milimetrima, a tvrdi se da se kod procjene zaleđa daje prednost napadaču. Dobro, idemo dalje. Lovren nije niti dao gol iz te situacije, igra je trajala, dogodio se incident za jedanaesterac. I poništenje istog je tragična odluka. Pa, onda tako možeš Var gledati unatrag i po deset minuta. Da ne govorim o ubijanju emocija. Pa to te ubije u pojam. Još smo to dobro i podnijeli”!