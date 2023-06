TRAŽI SE NOVI KAPETAN REAL MADRIDA! Luka Modrić u najozbiljnijim kombinacijama

Kako se nagađalo već nekoliko dana Karim Benzema odlučio je napustiti Real Madrid i u smiraj karijere otići u Saudisjku Arabiju, za plaću od 200 milijuna eura godišnje.

Odlazak, sad već bivšeg kapetana Reala pomalo je neočekivan, ali Karim neće imati problema na adaptaciju u Saudijskoj Arabiji, kao što je to bio slučaj sa Ronaldom i njegovom obitelji.

Iako je Real najveći klub na svijetu, odlaskom Benzeme imat će problema prema naprijed, makar su tu Vinicius i Rodrygo pa se već počelo pričati o dolasku Harryja Keana iz Tottenhama.

Luka Modrić will be Real Madrid’s captain next season. pic.twitter.com/5WVtenxlQ1

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 4, 2023