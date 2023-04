TRAŽE DEPORTACIJU I UHIĆENJE RONALDA! Cristiana optužuju da je počinio zločin! Evo kako je žestoko uvrijedio Saudijce

Kod Ronalda se ova gesta ponavljala dosta puta u karijeri, no nije baš razmišljao da to nije baš isto napraviti na europskom tlu ili u Saudijskoj Arabiji.

Naime, toliko se o tome priča tamo da bi ga čak možda mogla stajati daljnjeg angažmana. A neki idu i dalje, spominju uhićenje, deportaciju.

Dakle, hvatanje za genitalije nakon svađe s navijačima, koji su mu skandirali “Messi, Messi” u utakmici protiv Hilala, žestoko je uvrijedilo Saudijce.

Mnoštvo njih u srijedu je pohrlilo na društvene mreže i pridružilo se pozivima na deportaciju 38-godišnjeg Portugalca. Stvar je otišla toliko daleko da je odvjetnica Nouf bint Ahmed na Twitteru obznanila kako će saudijskom Državnom tužiteljstvu podnijeti kaznenu prijavu.

Čini se da ide i prijava. U njoj će, najavila je, Ronalda prijaviti za zločin protiv javne nepristojnosti, što u slučaju stranih državljana kao kaznu podrazumijeva uhićenje i deportaciju.

“Pa čak i ako su gledatelji isprovocirali Ronalda, on nije dobro reagirao. Njegovo ponašanje je zločin. Podnijet ćemo prijavu tužiteljstvu”, objavila je Bint Ahmed.

Mohamed al Anzi, tamošnji komentator, stao je u obranu igrača s tvrdnjom da se uhvatio za genitalije jer je “primio nezgodan udarac tijekom utakmice”, no čini se da javnost nije baš povjerovala u tu verziju priče.

Novinar Ozman Abu Bakr njegov je potez nazvao “nemoralnom i nepristojnom gestom” te poručio da bi Nogometni savez Saudijske Arabije trebao momentalno raskinuti ugovor.

U svakom slučaju, Ronaldo je još jednom zapalio globus. Ovoga puta arapski svijet. Tamo se mora biti posebno oprezan, pa imao je 200 milijuna razloga! Kako će završiti ova sapunica, vidjet ćemo, znamo da ga boli kad netko viće “Messi, Messi”.

Uostalom, pamtimo to i iz Zagreba!

A u nastavku teksta pogledajte što je to točno Ronaldo napravio…

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of “Messi, Messi, Messi” 😮









📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ

— VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023