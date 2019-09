TRANSFERMARKT POKAZAO: Dinamo vrijedan kao pola Prve HNL

Stranica specijalizirana za vrijednost i transfere, Transfermarkt, osvježila je vrijednosti igrača i momčadi ususret Lige prvaka i ostalih natjecanja.

Transfermarkt dva puta godišnje osvježava vrijednosti igrača. Za oko nam je ovaj put zapela vrijednost Dinamove momčadi u odnosu na ostatak lige. Naime, vrijednost Dinamove svlačionice procijenjena je na 107,3 milijuna eura, što je porast za 34 milijuna eura. To znači da Dinamo vrijedi gotovo kao pola Prve hrvatske nogometne lige. Vrijednost momčadi Hajduka je 26,65 milijuna eura, Rijeka vrijedi 100 tisuća eura manje, a Osijek ima momčad od 18,7 milijuna eura.

Najveći skok u cijeni doživio je dnamovac Dani Olmo. Njemu je vrijednost skočila dvostruko – sa 15 na 30 milijuna eura. U stopu ga prate Bruno Petković i Dominik Livaković. Njih dvojica vrijede po osam milijuna eura, a ranije im je vrijednost bila tri milijuna eura. Četvrti najvredniji u Dinamu je Amer Gojak, koji je digao cijenu sa 4,5 milijuna na šest milijuna eura. Arijan Ademi, kao i ranije, vrijedi šest milijuna eura, a unatoč stagnaciji i dalje je peti među svojim suigračima. U top 10 još su Mislav Oršić, koji vrijedi 5,5 milijuna eura, Kévin Théophile-Catherine (pet milijuna), Nikola Moro (4,5 milijuna), Emir Dilaver (3,5 milijuna) te Izet Hajrović (3 milijuna).

Dani Olmo from @gnkdinamo

New market value 30mil€, before start of #uefachampionsleague pic.twitter.com/Ejui4c4n8e

— RadosI (@navisodar) September 16, 2019