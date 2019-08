Photo by Aitor Alcalde/Getty Images

TRANSFER LISTA: Dva Hrvata vjerojatno mijenjaju nogometnu sredinu

Autor: Mario Lacković

Ovogodišnja ludnica na nogometnom mercatu još uvijek nije došla svome kraju. Igraći odlaze i dolaze, nekada je to teško i popratiti. Hrvati su također u izlogu, a sada su se pojavile nove informacije vezane uz transfere naših nogometaša.

Prva je ona našeg “odbjeglog” Nikole Kalinića. Nakon što je prešao u Atletico Madrid prošle sezone, već ove bi mogao promijeniti sredinu. Popularni Kale nije se uspio nametnuti treneru Diegu Simeoneu pa ga je taj slavni trener otpisao i stavio na transfer listu. Konkretnih ponuda nema, no međutim spominje se opcija posudbe u Espanyol. Katalonci će vrlo vjerojatno ostati bez svojeg napadača Borje Iglesiasa, čime se otvara mjesto za našeg igrača. Iz tamošnjih medija puštena je informacija kako će se transfer ostvariti ako se poklopi nekoliko čimbenika.

Drugi naš Vatreni koji bi mogao promijeniti sredinu je stoper Liverpoola Dejan Lovren. Igrač europskog prvaka na prošloj je utakmici protiv Lyona ponio kapetansku traku, no mnogi navijači su to protumačili kao simboličnu nagradu za službu u engleskome velikanu, te se govori da mu je to bila zadnja utakmica u Liverpoolu. Za našeg stopera interes je iskazala Roma, a spremni su ga platiti između 12 i 15 milijuna eura. Odšteta je mala radi zahvale Romi zbog transfera Mohammeda Salaha i Allisona Beckera. Prošle sezone Lovren nije bio prva opcija uz stup obrane Virgila van Dijka, te je logično da potraži svoju sreću negdje drugdje.