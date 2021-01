TRAKAVICA ZVANA ÖZIL KONAČNO RIJEŠENA? Zna se njegov budući klub! Mogu li Topnici konačno odahnuti?

Ide, ne ide, ide, ne ide… Povuci-potegni s Mesutom Özilom traje već neko vrijeme. Veznjak Arsenala dugo je na izlaznim vratima, a čini se da je sve izglednije da će konačno i napustiti redove Topnika.

Özil je izjavio kako postoje dvije države u kojima bi želio nastaviti svoju karijeru, SAD i Turska.

Predsjednik turskog velikana Fenerbahčea otkrio je medijima na Otoku da je Mesut Özil ‘bliže nego ikada potpisu za taj turski klub’ čime bi se i ta trakavica S Özilom i Arsenalom mogla konačno i završiti. Topnici bi se riješili nezadovoljnog igrača, ali prije svega njegove velike plaće koja iznosi ogromnih 20 milijuna eura.

Mesüt Ozil: “There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey and USA. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce”. 👀 #AFC @MesutOzil1088

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2021