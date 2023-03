TRAGEDIJA U OBITELJI VLASNIKA FORMULE 1! U strašnoj nesreći poginuo mu sin

Strašna tragedija pogodila je obitelj vlasnika Formule 1 Mohammeda Ben Sulayema, kada mu je sin Saif Ben Sulayem poginuo u strašnoj automobilskoj nesreći.

Za sad još nema informacija što je uzrokovalo nesreću u Dubaiju, u kojoj je život izgubio Saif Ben Sulayem.

Svijet Formule 1 izražava sućut vlasniku franšize, a i fanovi Oktanskog cirkusa šokirani su viješću o pogibiji Saifa Ben Sulayema.

Zamolio za privatnost

Mohammed Ben Sulayem zamolio je za privatnost sebe i svoje obitelji te je obavijestio javnost kako se neće očitovati o ovom tragičnom događaju.

Saif Ben Sulayem, the son of FIA president Mohammed Ben Sulayem, has lost his life in a road car accident in Dubai pic.twitter.com/tZaDlnMiqK

— Sport World Online (@sportworld_onln) March 10, 2023