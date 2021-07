TRAGEDIJA POZNATOG NOGOMETAŠA: Bivši reprezentativac pronađen mrtav u stanu

Urugvajski nogometaš Williams Martinez pronađen je mrtav u svom domu u subotu ujutro, javljaju svjetski mediji.

Mediji iz Urugvaja prenose da je bivši reprezentativac te zemlje najvjerojatnije počinio samoubojstvo u danima kada je zbog koronavirusa morao biti kod kuće.

Uruguayan footballer Williams Martínez has passed away at the age of 38.

Martínez took his own life. My prayers go out to his family and friends! 💔 pic.twitter.com/OZx2UKM8K3

