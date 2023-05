TRAGEDIJA PARTIZANA, UTUČENI OBRADOVIĆ ZAVAPIO: ‘Teško je pričati, ali upozorio sam ih da će nam se baš to dogoditi’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Real Madrid je slavio i u trećoj utakmici u nizu te je osigurao Final Four Eurolige.

Iako je Partizan vodio čak 18 razlike, Madrižani su izborili elitnu završnicu.

Drama i prolaz Reala

Real je u petom susretu četvrtfinala porazio Partizan sa 98:94 i u seriji na tri pobjede slavio sa 3:2.

“Pokazali su moji igrači još jednom da imaju karakter. Ponosan sam na momčad, igrali smo dobru košarku. Izgubili smo večeras kontrolu nad utakmicom. Imali smo dobre šuteve. Kevinov šut je bio korektan šut, ovo je košarka. Igrali smo dobru obranu, ali… Čestitke Real Madridu. Teško je sada pričati”, rekao je srpski trener.

Otvorio je dušu i priznao srpskim novinarima kako je svojim igračima na poluvremenu rekao što bi se moglo dogoditi u drugom dijelu.

“Ne treba sada raditi neku posebnu analizu. Igrali smo dva različita poluvremena. Na odmoru sam rekao igračima da Real ima kvalitetu i ponos i da će napraviti sve da se vrati u igru. Probao sam na svakom time-autu prenijeti momčadi da igra koncentrirano.”, rekao je i dodaje:

“Međutim, primali smo lake koševe, pa pogađali trice. Pa čak smo se i u najtežoj situaciji uspjeli vratiti na tri poena razlike. Punter je imao šut za tri poena. Nije ušla. Moram istaknuti da je Punter odigrao sjajnu utakmicu, baš kapetenski”, pohvalio je Obradović svoju zvijezdu koja se sinoć vratila na parket nakon ozljede.

“Drugi ključ utakmice su prekršaji visokim igračima, pogotovo na Smailagiću koji je odigrao devet minuta. Gubili smo neke defanzivne skokove kada oni nisu bili u igri. Čestitam Realu, velika je to momčad i veliki klub. A za nas jedno veliko iskustvo. Partizan se poslije osam godina vratio u Euroligu i trebamo biti zadovoljni, iako smo imali šansu za Final Four.”









“Imamo ispred sebe veliki cilj, a to je osvajanje ABA lige. Navijači Partizana su bili sjajni cijele sezone. Pa danas sam vidio momke koji su došli sa Malte! Rekao sam Španjolcima da Partizan mora biti stalni član Eurolige. Nemam nikakve sumnje u to. Nema kluba, igrača, trenera, navijača koji ne želi doći u Arenu i prisustvovati utakmicama Partizana. Nadam se da ćemo se izboriti za taj status. To je ta najveća želja. To je bio moj najveći cilj kada sam došao u Partizan”, rekao je Obradović.