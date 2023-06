TRAGEDIJA ODNIJELA MLADI ŽIVOT (19): ‘Bio je nadareni nogometaš’, krivac izveo bezobrazan potez

Bolne vijesti pogodile su nogometnu scenu u Walesu. Kako javljaju britanski mediji, smrtno je stradao 19-godišnji Josh Lloyd Roberts koji je izgubio život u prometnoj nesreći u velškom naselju Caeathru.

Mladi Roberts volio je sport. Bavio se nogometom i u oproštajnim riječima, opisan je kao nadareni igrač, a tragedija koja se dogodila potresla je sve koji su ga znali – ili su pratili njegovu sportsku strast.

Osim igranja nogometa, ta strast bila je i navijačka, kako klupska, tako i u praćenju reprezentacije Walesa.

Nakon što se doznalo za tragediju, započela je istraga okolnosti koja je do nje dovela. Kako se doznalo, sve je skrivio vozač koji je na cesti vozio opasno i skrivio je nesreću sa smrtnim posljedicama za mladog nogometaša.

Potom je krivac izveo i bezobrazluk. Kako piše Daily Mail, nije se zaustavio na mjestu nesreće, a nije ni prijavio da je do nesreće došlo nakon što je otišao dalje.

Osumnjičenoga su kasnije priveli, dodao je Daily Mail.

U tužnom oproštaju, Robertsovi najbliži opisali su ga kao osobu koja je uvijek bila pri ruci drugima.

“Joshua je bio veseo i otvoren čovjek koji je puno radio, a za druge je uvijek imao vremena. Dobro su ga znali u njegovu kraju, uživao je u provođenju vremena s prijateljima i uvijek je imao osmijeh na licu”, piše u obiteljskom priopćenju objavljenom nakon što se doznalo za tragediju mladog nogometaša.

The family of ‘happy and outgoing’ Josh Lloyd Roberts have paid tribute to him after he was killed in a crash in Caeathro on Friday night https://t.co/82MsJIlujt









— Harri Evans (@HarriLlEvans) June 5, 2023