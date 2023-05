TRAGEDIJA MLADOG NOGOMETAŠA (17), MOGLA SE SPRIJEČITI! Tragičan splet okolnosti, nije se mogao predvidjeti

Tragičan splet okolnosti, doveo je do pogibije mladog 17. godišnjeg Lukea Bennetta, koji je poginuo kada je stup na koji je bio naslonjen dotaknuo dalekovod.

Mladi nogometaš, je stradao od strujnog udara tijekom udarca s prijateljima, a ‘vjerojatno bi preživio’ da bolničari nisu bili poslani na krivu adresu, zaključeno je u istrazi.

Lukea Bennetta pogodilo je napon od 11.000 volti kada je stup udario u dalekovod, a u istrazi se navelo kako je liječnicima trebalo 23 minute da dođu do njega, nakon što je bio pogođen strujom.

Presudne minute

Voditelj hitne službe savjetovao je svjedocima da ga ne diraju dok leži bez znakova života, u slučaju da i njih ne pogodi strujni udar, a još jedna pogreška bila je da u klubu nije bio defibrilator.

Kardiolog konzultant dr. Ian Schofield izjavio je kako bi nesretni Luk vjerojatno preživio, da je oživljavanje počelo do 10 minuta nakon šoka.

“Vjerojatnije je kako bi, nego da ne bi preživio da je oživljavanje počelo ranije. Da je defibrilator bio dostupan i korišten unutar prvih 10 minuta, vrlo je vjerojatno da bi preživio.”

