TRAGEDIJA LEGENDE BIVŠE JUGOSLAVIJE: ‘Plakali smo sedam dana zbog njega’

Autor: I.K.

Radivoj Korać, nekadašnji veliki srpski košarkaš iz vremena bivše Jugoslavije, poginuo je na današnji datum prije 52 godine. Njegova tragedija u kojoj je s 30 godina smrtno stradao u automobilskoj nesreći u blizini Sarajeva ostavila je Europu i svijet bez sjajnog igrača je jedanput u tadašnjem europskom Kupu prvaka ubacio 99 poena, a trag koji je ostavio traje u sjećanjima i posthumnim priznanjima koja su mu stigla.

Među njima, po Koraću su ime dobivala košarkaška natjecanja u njegovoj zemlji i drugdje, a oni koji su igrali kada i on neće zaboraviti koliko je moćan bio.

Prisjećanje na Koraća dogodio se na komemoraciji održanoj u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu, gdje je pokopan veliki košarkaš kojeg su znali po nadimku – Žućko.

Tuga je bila golema

Na komemoraciji, svoje dojmove je u razgovoru za Kurir podijelio Bogdan Tanjević, nekadašnji dugogodišnji košarkaš sarajevske Bosne, kasnije uspješni trener.

‘Mi smo zbog te dramatične Koraćeve smrti plakali sedam dana. Moja generacija, mlađi kolege… Meni je to bila prva velika tragedija koju sam doživio. Ostao sam strašno vezan za taj datum, za 2. lipnja’, rekao je Tanjević.

Htio je pomoći svima

Govoreći o Koraću, Tanjević se prisjetio kako je poginuo. To se dogodilo dok je odlazio iz Sarajeva, s košarkaškog okupljanja na kojem je pokazao koliko voli taj sport i pomaganje drugima.

‘Ta nesreća i taj njegov život – to je bila žrtva njegove dobrote. Mogao je preskočiti tu utakmicu koja je bila odigrana za razvoj košarke u Bosni i Hercegovini, bila je to manifestacija malih olimpijskih igara, četvorogodišnji ciklus osnovne škole. On je podijelio medalje’, istaknuo je Tanjević, prisjetivši se i da je na Koraćevu tragičnu nesreću utjecalo što je iz Sarajeva otišao dan kasnije nego je bio prvotni plan jer nije htio odbiti obećani dugi intervju novinaru iz tamošnjeg lista Oslobođenje.

Kao i mnoge druge stvari, i to je bio pokazatelj koliko je brinuo o drugima i volio biti susretljiv prema svima.