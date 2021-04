TRAGEDIJA HRVATSKOG IGRAČA: Njegova priča odjeknula je i u Srbiji

Autor: I.K.

Uskrs koji smo proslavili donio je tužnu obljetnicu u obitelji Šarić, među hrvatskim emigrantima koji žive u Argentini. Prošla je 21 godina otkako je svoj život tragično završio tada 21-godišnji nogometaš Mirko Šarić, Hrvat rođen u Buenos Airesu, koji je gradio svoju sportsku karijeru igrajući za San Lorenzo.

U dresu kluba čiji je navijač i papa Franjo, Šarić je na nogometnom terenu obavljao posao u veznom redu, a dok se čekao novi zalet u njegovoj karijeri, 4. travnja 2000. stigla je tragična vijest da si je oduzeo život uz tužni dodatak o borbi s depresijom koja ga je slomila.

Srpski portal približio osobnu tragediju

Priču veznog igrača hrvatskih korijena je u povodu tužne godišnjice približio srpski Telegraf, ističući da je Šarić bio perspektivan, sa zanimanjem koje je pokazao veliki Real Madrid, no njegovu karijeru usporile su ozljede, a borba s depresijom postala je teška zbog razočaranja u ljubavi s djevojkom s kojom je bio gotovo godinu dana.

Nakon što je djevojka zatrudnjela, Šarić je očekivao da će postati otac, no provjera očinstva na koju ga je uz njegovu sumnju nagnao majčin nagovor pokazala je da je otac začetog djeteta bio drugi muškarac. To razočaranje u ljubavi sa ženom koju je volio ostavilo je teški trag, a depresija s kojom se borio dovela je do tragičnog kraja perspektivnog veznog igrača iz hrvatske obitelji u Argentini.

Prošle godine, dok je bilo punih 20 od preranog odlaska talentiranog veznjaka, priču svojeg sina približila je njegova majka. U opsežnom razgovoru, rekla je da je saznanje da nije otac djeteta koje je nosila njegova tadašnja ljubav bilo preteški teret za njezina sina.









Da toga nije bilo, Šarićeva majka vjeruje da ne bi bilo tragičnog kraja.

Bratova nogometna priča

Tragedija od koje je prošla 21 godina donijela je neizrecivu tugu Šarićevim najbližima, između ostalog, i njegovu mlađem bratu Martinu, koji je tijekom igračke karijere bio član Zagreba i Rijeke, a kao igrač Zagreba pamti i naslov u hrvatskom prvenstvu iz 2002. godine.

Poslije igračke karijere, mlađi brat Šarić nastavio je svoj put kao trener, između ostalog, i u San Lorenzu, Uz svoju nogometnu priču, Martin Šarić čuva uspomenu i na tragično preminulog starijeg brata čiji je talent obećavao puno.